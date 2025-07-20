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الريان يتعاقد مع دا سيلفا

الريان يتعاقد مع دا سيلفا

2025-07-20 08:05:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬خامس‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ووصيف‭ ‬كأس‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الإثنين‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬غريغوري‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوتافوغو‭ ‬البرازيلي‭. ‬

وذكر‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬وقع‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لموسمين‭ ‬حتى‭ ‬2027‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬قدرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬برازيلية‭ ‬بنحو‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭. ‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬ارتور‭ ‬جورج‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬للريان‭ ‬والذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬يوتافوغو‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بلقبي‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬وكوبا‭ ‬ليبرتادوروس‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ - ‬2024‭. ‬ولعب‭ ‬غريغوري‭ ‬لعدة‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سانتوس‭ ‬وباهيا‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬للدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬بوتافوغو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬معه‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬وكوبا‭ ‬ليبرتادوروس‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

ويدخل‭ ‬الريان‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬تحضيري‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬سيخوض‭ ‬خلاله‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬تحضيرية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭. ‬وتعاقد‭ ‬الريان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬جاسم‭ ‬جابر،‭ ‬ومحمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وأحمد‭ ‬علاء،‭ ‬وبهاء‭ ‬الليثي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬ومحمود‭ ‬أبوندى‭. ‬

ورحل‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬تريزيغيه،‭ ‬والباراغوياني‭ ‬أدم‭ ‬باريرو،‭ ‬والهولندي‭ ‬جوشوا‭ ‬برينت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثي‭ ‬البرازيلي‭ ‬تياغو‭ ‬منديش‭ ‬والحارس‭ ‬باولو‭ ‬فيكتور،‭ ‬والمهاجم‭ ‬رومارينيو‭. ‬

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