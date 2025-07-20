الريان يتعاقد مع دا سيلفا
الدوحة - (أ ف ب): أعلن نادي الريان خامس الدوري القطري لكرة القدم ووصيف كأس أمير قطر الإثنين التعاقد مع اللاعب البرازيلي غريغوري دا سيلفا قادما من بوتافوغو البرازيلي.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، على منصة «إكس» أن دا سيلفا وقع عقدا مع الفريق لموسمين حتى 2027 من دون الكشف عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام برازيلية بنحو 6 ملايين يورو.
ويأتي التعاقد مع دا سيلفا (31 عاما) بناء على توصية من البرتغالي ارتور جورج المدرب الحالي للريان والذي أشرف على تدريب اللاعب في نادي يوتافوغو وتوج معه بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوروس موسم 2023 - 2024. ولعب غريغوري لعدة أندية في بلاده على غرار سانتوس وباهيا ثم انتقل الى ميامي الأمريكي عام 2021 قبل ان يعود للدوري البرازيلي من بوابة بوتافوغو الذي حقق معه ثنائية الدوري وكوبا ليبرتادوروس عام 2024 وشارك في كأس القارات في العام نفسه في الدوحة.
ويدخل الريان حاليا في معسكر تحضيري في اسبانيا سيخوض خلاله ست مباريات تحضيرية قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري اعتبارا من 14 أغسطس المقبل. وتعاقد الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع عدد من اللاعبين المحليين، أبرزهم جاسم جابر، ومحمد إبراهيم، وأحمد علاء، وبهاء الليثي، وعبدالله يوسف، ومحمود أبوندى.
ورحل عن صفوف الفريق كل من المصري محمود تريزيغيه، والباراغوياني أدم باريرو، والهولندي جوشوا برينت، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي تياغو منديش والحارس باولو فيكتور، والمهاجم رومارينيو.
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