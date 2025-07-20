الـتـربـيـة تـفـتـح بــاب الـتـسـجـيــل لـخـدمـة حافلات المدارس الحكومية
والجدير بالذكر أن خدمة طلب الحافلات المدرسية للمدارس الحكومية تتيح لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلبة للاستفادة من خدمة الحافلات التي توفرها وزارة التربية والتعليم، إذ يتم تسجيل الطلبة الذين ينطبق عليهم معيار التسجيل للخدمة مباشرة، ويتم تقديم طلب لدراسة مدى إمكانية توفير الخدمة لمن لا ينطبق عليهم المعيار.
واستعرض الرابط الإلكتروني آلية التسجيل التي تنطلق بتسجيل ولي الأمر البيانات الشخصية وهي رقم الهوية الخاصة به ورقم المجمع السكني وتاريخ انتهاء بطاقة الهوية، لضمان خصوصية الخدمة، ويقوم بتقديم الطلب لجميع الطلبة المدرجين تحت وصايته.كلمات دالة
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