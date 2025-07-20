الـتـربـيـة تـفـتـح بــاب الـتـسـجـيــل لـخـدمـة حافلات المدارس الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬الحافلات‭ ‬المدرسية‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬تتيح‭ ‬لولي‭ ‬الأمر‭ ‬إمكانية‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬معيار‭ ‬التسجيل‭ ‬للخدمة‭ ‬مباشرة،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬لدراسة‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬المعيار‭.‬

واستعرض‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬آلية‭ ‬التسجيل‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬بتسجيل‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وهي‭ ‬رقم‭ ‬الهوية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬ورقم‭ ‬المجمع‭ ‬السكني‭ ‬وتاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬لضمان‭ ‬خصوصية‭ ‬الخدمة،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلب‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المدرجين‭ ‬تحت‭ ‬وصايته‭.‬

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