العودات: الشباب هم العمود الأساسي للتنمية والتحديث

خبرني - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، اليوم الأحد، أن الشباب هم العمود الأساسي للتنمية والتحديث، وأنهم القوة الفاعلة في بناء مستقبل الأردن.

جاء ذلك خلال رعايته لقاء جمع قيادات حزب العمال، بشابات وشباب مبادرة "وطن"، تحت عنوان (الشباب محركات التغيير)، بحضور أمين عام الحزب، الدكتورة رلى الحروب، وأمين عام الوزارة، الدكتور علي الخوالدة، ورئيس المبادرة، أيهم الضرابعة.

وقال إن مشروع التحديث أتاح للشباب بيئة تشريعية وسياسية ضامنة لممارسة دورهم في الحياة السياسية، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وصولا إلى أغلبية حزبية داخل البرلمان، من خلال التعديلات الدستورية، والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنها.

وأوضح أن الانخراط في الحياة السياسية لا يمكن أن يأخذ دوره الفاعل والمؤثر، إلا من خلال أحزاب برامجية قادرة على التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، لافتا إلى أهمية دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الشباب في العمل الحزبي.

وقال العودات، إن التحديث السياسي جاء بإرادة سياسية ورغبة وطنية خالصة لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار، وتحقيق الفاعلية السياسية، عبر ضمان إشراك الشباب في الحياة السياسية، وانخراطهم في العمل الحزبي، ليكونوا جزءا من عملية صنع القرار والبناء لحاضرهم ومستقبلهم في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت الحروب أن الشباب هم طاقة محركات التغيير، وبهم تنهض المجتمعات، لافتة إلى أن الأردن يوفر فرصا عديدة لمشاركة الشباب في مبادرات بمختلف المجالات.

ودعت الشباب إلى أن يكونوا فاعلين وذوي رسالة واضحة، ليكونوا حلقات وصل تؤثر في مجتمعاتهم بصورة إيجابية، لافتة إلى أن هذه الورشة هي بداية سلسلة ورشات سيطلقها حزب العمال للشباب في أنحاء المملكة كافة.

بدوره، أكد الضرابعة أن الشباب ليسوا مجرد جمهور، بل هم شركاء في رسم المستقبل، داعيا الأحزاب إلى أن تفتح أبوابها للشباب، وتأخذ بأفكارهم واحتياجاتهم في برامجها، وتطبقها على أرض الواقع.

وشملت فعاليات الورشة جلسات حوارية ناقشت أبرز التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وأهمية مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية والانتخابات.



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