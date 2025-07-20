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هل نحن في إفريقيا ؟ .. أهالي جرش يصرخون من نقص المياه في سوف

هل نحن في إفريقيا ؟ .. أهالي جرش يصرخون من نقص المياه في سوف

2025-07-20 03:09:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شكا أهالي حي "عين الذيبة" في منطقة سوف بمحافظة جرش، من معاناة طويلة الأمد مع انقطاع المياه، حيث أكدوا أن الحي الواقع خلف مسجد النور يعاني من انعدام شبه تام في وصول المياه إلى منازلهم منذ سنوات.
وقال مواطنون لـ"الوكيل الإخباري" إن المياه تصل إلى المنطقة مرة كل 19 أو 20 يوماً، في أحسن الأحوال، ما اضطرهم إلى الاعتماد على شراء صهاريج المياه بشكل دائم، الأمر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على سكان المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشار أحد المواطنين إلى أن موزع المياه المسؤول عن المنطقة لا يقدم حلاً، بل يجيب الأهالي بعبارات تهكمية، قائلاً لهم: "غنوا بعبكم، المي بتيجي كل 19 يوم"، بل ويطلب أحياناً منهم التوجه إلى المسؤولين لتقديم شكاوى.
وتساءل أحد السكان مستنكراً: "هل نحن في أفريقيا حتى ننتظر المياه بالشهر مرة؟ كيف يمكن لعائلات أن تعيش بهذا الوضع؟"، مضيفاً أن حيهم مهمش منذ سنوات ولم يلقَ أي اهتمام من الجهات المعنية.
وناشد أهالي الحي وزارة المياه وسلطة المياه في جرش بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وضمان وصول المياه بشكل منتظم، خصوصاً في ظل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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