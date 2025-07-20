  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دخول نيزك المفرق في سجل النيازك العالمية

دخول نيزك المفرق في سجل النيازك العالمية

2025-07-20 03:09:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدرجت جمعية النيازك العالمية، ضمن نشرتها، نيزكًا عُثر عليه قبل ثلاثة أعوام في الصحراء الشمالية الشرقية بمحافظة المفرق.
وقال زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الفلكي الأردني عماد مجاهد: إن النيزك عُثر عليه المواطن محمد شلاش عام 2022، بعد أن لاحظ حجرًا مختلفًا في صفاته عن الصخور المحيطة، ليتم بعد فحصه في مختبر النيازك الإسباني التأكد من أنه نيزك صخري "كوندريت" من نوع L5.
وأضاف أن بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع منظمة النيازك العالمية، ثم اختيار اسم الأردن من قائمة البلدان، فتظهر جميع النيازك التي عُثر عليها في الأردن، وأهمها نيزك مدينة المفرق.
وأشار إلى أن النيزك القمري الذي عُثر عليه المواطن مؤيد العتوم قبل ثلاثة شهور في وادي رم، سَيُسجَّل في نشرة النيازك العالمية خلال الصيف الحالي ليتم اعتماده دوليًا.

MENAFN20072025000208011052ID1109823980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث