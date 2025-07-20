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أوسيك يهزم دوبوا ويستعيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة

أوسيك يهزم دوبوا ويستعيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة

2025-07-20 06:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) خسر البريطاني دانيال دوبوا أمام أمام أوليكساندر أوسيك للمرة الثانية خلال النزال الذي جمع بينهما في ملعب ويمبلي بلندن على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة.

وعاد دوبوا إلى ملعب ويمبلي بعد عشرة أشهر من فوزه المذهل بالضربة القاضية على أنتوني جوشوا، ليخوض نزاله الثاني مع أوسيك بعد أن ألتقيا في كراكوف عام 2022.

وتفوق أوسيك البالغ من العمر 38 عامًا، في الجولات الأربع الأولى ، ثم واصل أدائه الرائع لينهي النزال في الجولة الخامسة، ليعزز مكانته كواحد من أعظم الملاكمين على مر العصور.

ووجه أوسيك لكمة قوية لمنافسه البريطاني أسقطته أرضا، لكنه نهض بشجاعة ثم سقط بعدها بثوان معدودة عقب تلقيه ضربة قوية باليد اليسرى لمنافسه الأوكراني، ليخسر للمرة الثالثة.

وسجل أوسيك فوزه الرابع والعشرين في مسيرته الاحترافية الحافلة، وضمن استعادة لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، ليضيفه إلى ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي

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