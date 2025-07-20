أوسيك يهزم دوبوا ويستعيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة

أوسيك يهزم دوبوا ويستعيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة
وعاد دوبوا إلى ملعب ويمبلي بعد عشرة أشهر من فوزه المذهل بالضربة القاضية على أنتوني جوشوا، ليخوض نزاله الثاني مع أوسيك بعد أن ألتقيا في كراكوف عام 2022.
وتفوق أوسيك البالغ من العمر 38 عامًا، في الجولات الأربع الأولى ، ثم واصل أدائه الرائع لينهي النزال في الجولة الخامسة، ليعزز مكانته كواحد من أعظم الملاكمين على مر العصور.
ووجه أوسيك لكمة قوية لمنافسه البريطاني أسقطته أرضا، لكنه نهض بشجاعة ثم سقط بعدها بثوان معدودة عقب تلقيه ضربة قوية باليد اليسرى لمنافسه الأوكراني، ليخسر للمرة الثالثة.
وسجل أوسيك فوزه الرابع والعشرين في مسيرته الاحترافية الحافلة، وضمن استعادة لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، ليضيفه إلى ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي
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