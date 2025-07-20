431 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول بنمو 25%

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431 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول بنمو 25%
(MENAFN- Al-Bayan) أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي بتصرفات تجاوزت قيمتها 431 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بنمو بنسبة 25% في قيمة التصرفات العقارية مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
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