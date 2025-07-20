المستوطنون المتطرفون هجّروا 69 تجمعا لفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تموز (بترا) - أكدت الأمم المتحدة أنه تم تهجير ما لا يقل عن 2895 فلسطينيا من 69 تجمعا سكانيا في شتى أرجاء الضفة الغربية منذ بداية العام 2023، بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين اليهود وفرض القيود على الوصول.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، ببيان له اليوم الأحد، "بين شهر كانون الثاني 2023 ومنتصف تموز الحالي، هجر ما لا يقل عن 2895 فلسطينيا من 69 تجمعا سكانيا في شتى أرجاء الضفة الغربية، لا سيما من التجمعات الرعوية والبدوية، بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين وفرض القيود على الوصول".وأضاف "في الإجمال، كان ما نسبته 45 بالمئة من الأسر المهجرة من محافظة رام الله (1309 من أصل 2895 أسرة)، تلتها محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وسلفيت والقدس وأريحا".وأشار إلى أن الذين هجروا حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ثلثهم من منطقة غور الأردن (215 من أصل 636 شخصا مهجرا).ولفت "أوتشا" إلى تصاعد هجمات المستوطنين والأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية، قائلا "بين يومي 8 و14 تموز، وثق ما لا يقل عن 30 هجمة شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معا".وأردف أن "هذه الهجمات أدت إلى مقتل فلسطينيين، أحدهما على يد المستوطنين والآخر في حادثة لا يعرف إذا ما كان قد قتله المستوطنون أم القوات الإسرائيلية".وأضاف "أصيب 92 فلسطينيا خلال هذه الهجمات، من بينهم 14 أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية و78 على يد المستوطنين"، لافتا إلى أنه تم إتلاف أكثر من 450 شجرة من الزيتون واللوز والمشمش.وقال "في حزيران الماضي، أصاب المستوطنون 100 فلسطيني بجروح، وهو أعلى عدد يسجل على أساس شهري منذ أن بدأنا توثيق الإصابات في سنة 2005".