أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق اليوم وكتلة حارة الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الأحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 4 درجات مئوية، ويصبح الطقس حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.و يبقى الطقس يوم الاربعاء حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 36 - 21, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27, وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.