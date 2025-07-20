أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق اليوم وكتلة حارة الثلاثاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق اليوم وكتلة حارة الثلاثاء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 20 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الأحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
اما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 4 درجات مئوية، ويصبح الطقس حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
و يبقى الطقس يوم الاربعاء حارا في اغلب المناطق
، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 36 - 21, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27, وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
اما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 4 درجات مئوية، ويصبح الطقس حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
و يبقى الطقس يوم الاربعاء حارا في اغلب المناطق
، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 36 - 21, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27, وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟