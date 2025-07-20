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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

2025-07-20 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة الأحد، فيما تبقى الأجواء حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع توقعات بارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام المقبلة.
الأحد، تشهد المملكة أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، في حين تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة.
الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية، بينما تكون الأجواء ليلًا معتدلة والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة العظمى المتوقعة:
العاصمة عمّان: نحو 32 درجة مئوية
الأغوار والبحر الميت والعقبة: ما بين 40 و42 درجة مئوية

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