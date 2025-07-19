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بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

2025-07-19 10:07:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة لجنة بلدية رحاب، لينا الزعبي، عن استبدال نحو 7 آلاف وحدة إنارة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف تركيب 10 آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة، ضمن مشروع إنارة مناطق البادية.


وأوضحت الزعبي، في بيان أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الإنارة العامة من خلال استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، مؤكدة أن العمل جارٍ على تركيب 3 آلاف وحدة متبقية، بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع بالكامل في أقرب وقت ممكن.


وشددت الزعبي على التزام البلدية بتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق البلدية، ضمن رؤية شاملة للتطوير المستدام.

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