بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها
وأوضحت الزعبي، في بيان أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الإنارة العامة من خلال استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، مؤكدة أن العمل جارٍ على تركيب 3 آلاف وحدة متبقية، بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع بالكامل في أقرب وقت ممكن.
وشددت الزعبي على التزام البلدية بتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق البلدية، ضمن رؤية شاملة للتطوير المستدام.
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