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ابو الرب في حديث خاص ل PNN:لن يكون هناك تجميد أو إجازات بلا راتب للموظفين

ابو الرب في حديث خاص ل PNN:لن يكون هناك تجميد أو إجازات بلا راتب للموظفين

2025-07-19 10:07:05
(MENAFN- Palestine News Network )

رام الله /PNN / نفى مدير مركز الإعلام الحكومي د محمد أبو الرب في حديث خاص لشبكة فلسطين الإخبارية PNN ما يتم تداوله حول إلغاء مؤسسات جراء الأزمة المالية الخانقة، لافتا أن التقليص الحاد للدوام من ضمن المطروح، للتخفيف على الموظفين في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، وبالتالي توزيع الدوام ضمن منظومة شفتات معينة بناء على احتياجات كل وزارة، وحسب ما يرتئيه الوزير والمدير العام.

وأوضح أبو الرب أن كل من بالإمكان بقائه في المنزل ولا حاجة ملحة لوجوده في مكان عمله، في القطاعات الحيوية قد يصار إلى ذلك ، بإعادة ترتيب الدوام لهذه الفئات ، الأمر الذي يعني أيضا أن التجميد أو منح إجازات بدون راتب غير مطروح على أجندة الحكومة نهائيا، فهي لن تتخلى عن الموظفين ، رغم أن الأزمة المالية شديدة وقد تصاعدت لاحتجاز الاحتلال أموال المقاصة، ما يضاعف ويفاقم من الأزمة الاقتادية والمالية القائمة لأن المقاصة تشكل ثلثي دخل المالية العامة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بدون المقاصة.

وأكد أبو الرب أنه إلى حين أن تتكلل الاتصالات والجهود الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة أو جزء منها فإنه سيصار إلى التوجه نحو خطوات ذات علاقة بوقف الصرف للقطاعات غير الحيوية، ووقف المصاريف غير الأساسية، وتخفيض دوام الموظفين على الأقل لمساعدتهم ولو جزئيا في التخفيف من أعباء الأزمة المالية القائمة.

MENAFN19072025000205011050ID1109821381

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