عشائر الجنوب السوري: إذا لم تضبط الدولة الأمن فسنضطر لتولي المهمة بأنفسنا

عشائر الجنوب السوري: إذا لم تضبط الدولة الأمن فسنضطر لتولي المهمة بأنفسنا
وقال الخضير إن جماعات تابعة للشيخ حكمت الهجري "ترتكب انتهاكات خطيرة"، موثقًا حالات قطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء، واصفًا ما يحدث بأنه "مؤسف جدًا". وأكد أن العملية الحالية تهدف إلى تحرير الرهائن من أبناء العشائر، داعيًا جميع العشائر إلى ضبط النفس وعدم الاعتداء على أحد.
وأضاف: "عندما انسحبت قوات الحكومة من السويداء، بدأ أبناءنا يُقتلون ويُعذبون، والمجزرة مستمرة".
وأعرب عن استغرابه من الاتفاق الذي أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من المحافظة، معتبرًا أن الحكومة "تخلت عن مسؤولياتها تجاه العشائر"، خاصة بعد سحب سلاح أبناء العشائر في المنطقة الجنوبية.
وتابع: "إن كانت الدولة غير قادرة على حماية المواطنين السوريين، فإن العشائر ستتولى حماية نفسها"، مشيرًا إلى أن المجزرة التي ارتكبتها جماعات المجلس العسكري في السويداء "تندى لها جبين الإنسانية".
وناشد الخضير جميع العقلاء من أبناء السويداء وخارجها "للعودة إلى لغة التعايش"، كما دعا أبناء الطائفة الدرزية إلى التوحد على كلمة ومرجعية واحدة لضمان السلام. وأكد أن الحل يبدأ من الإفراج عن المحتجزين وعودة العشائر إلى قراها، محذرًا من استمرار الفوضى في حال تقاعست الدولة عن مسؤولياتها.
كما توجه بنداء إلى الدول العربية والأمة الإسلامية لـ"إيقاف آلة القتل بحق أبناء العشائر"، مؤكداً أن الاستقرار لا يتحقق إلا بتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة تجاه جميع مكونات الشعب السوري.
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