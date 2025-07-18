عشائر الجنوب السوري: إذا لم تضبط الدولة الأمن فسنضطر لتولي المهمة بأنفسنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري، الشيخ راكان الخضير، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أن الأوضاع في المنطقة تمر بمرحلة "غاية في الصعوبة"، مشيرًا إلى أن أكثر من ألفي شخص من أبناء العشائر محتجزون حاليًا لدى جماعات مسلحة في السويداء.



وقال الخضير إن جماعات تابعة للشيخ حكمت الهجري "ترتكب انتهاكات خطيرة"، موثقًا حالات قطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء، واصفًا ما يحدث بأنه "مؤسف جدًا". وأكد أن العملية الحالية تهدف إلى تحرير الرهائن من أبناء العشائر، داعيًا جميع العشائر إلى ضبط النفس وعدم الاعتداء على أحد.



وأضاف: "عندما انسحبت قوات الحكومة من السويداء، بدأ أبناءنا يُقتلون ويُعذبون، والمجزرة مستمرة".

وأعرب عن استغرابه من الاتفاق الذي أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من المحافظة، معتبرًا أن الحكومة "تخلت عن مسؤولياتها تجاه العشائر"، خاصة بعد سحب سلاح أبناء العشائر في المنطقة الجنوبية.



وتابع: "إن كانت الدولة غير قادرة على حماية المواطنين السوريين، فإن العشائر ستتولى حماية نفسها"، مشيرًا إلى أن المجزرة التي ارتكبتها جماعات المجلس العسكري في السويداء "تندى لها جبين الإنسانية".



وناشد الخضير جميع العقلاء من أبناء السويداء وخارجها "للعودة إلى لغة التعايش"، كما دعا أبناء الطائفة الدرزية إلى التوحد على كلمة ومرجعية واحدة لضمان السلام. وأكد أن الحل يبدأ من الإفراج عن المحتجزين وعودة العشائر إلى قراها، محذرًا من استمرار الفوضى في حال تقاعست الدولة عن مسؤولياتها.



كما توجه بنداء إلى الدول العربية والأمة الإسلامية لـ"إيقاف آلة القتل بحق أبناء العشائر"، مؤكداً أن الاستقرار لا يتحقق إلا بتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة تجاه جميع مكونات الشعب السوري.