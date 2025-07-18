ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو

لندن 18 تموز (بترا)- سجل لجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 16ر0 بالمئة ليصل إلى 3455ر1 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو الأوروبية بنسبة 09ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1552ر1 يورو. --(بترا) رش/أس 18/07/2025 14:52:44

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