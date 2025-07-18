ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو

ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار واستقرار مقابل اليورو
لندن 18 تموز (بترا)- سجل لجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 16ر0 بالمئة ليصل إلى 3455ر1 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.
وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو الأوروبية بنسبة 09ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1552ر1 يورو.
--(بترا)
رش/أس
18/07/2025 14:52:44
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