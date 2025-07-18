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ميتا تقنص مواهب أبل في الذكاء الاصطناعي

ميتا تقنص مواهب أبل في الذكاء الاصطناعي

2025-07-18 08:01:27
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة "ميتا" عينت اثنين من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من آبل هما مارك لي وتوم جونتر ضمن فريقها يوبر إنتليجنس لابز، وذلك في إطار سعيها الحثيث لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن لي غادر أبل في الآونة الأخيرة وبدأ العمل في ميتا، بينما من المقرر أن ينضم جونتر قريبا.

يأتي ذلك بعد أن غادر رومينج بانج أبل مقابل راتب بملايين الدولارات في ميتا، وفقا لتقرير إعلامي صدر في وقت سابق من الشهر.

وأفاد تقرير بلومبرج الخميس بأن لي وجونتر عملا بشكل وثيق مع بانج.

وأفادت مصادر لرويترز أن بانج كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتُعد ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، من بين أكثر الشركات نشاطاً في جهود التوظيف. فقد جعل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة، مستثمراً بكثافة في العاملين ومراكز البيانات لمجاراة المنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ، عرضت ميتا على رومينغ بانغ حزمة تعويضات متعددة السنوات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار لضمان انضمامه إلى صفوفها.

وأفادت مصادر لرويترز أن بانغ كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

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