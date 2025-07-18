ميتا تقنص مواهب أبل في الذكاء الاصطناعي

ميتا تقنص مواهب أبل في الذكاء الاصطناعي
أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة "ميتا" عينت اثنين من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من آبل هما مارك لي وتوم جونتر ضمن فريقها يوبر إنتليجنس لابز، وذلك في إطار سعيها الحثيث لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن لي غادر أبل في الآونة الأخيرة وبدأ العمل في ميتا، بينما من المقرر أن ينضم جونتر قريبا.
يأتي ذلك بعد أن غادر رومينج بانج أبل مقابل راتب بملايين الدولارات في ميتا، وفقا لتقرير إعلامي صدر في وقت سابق من الشهر.
وأفاد تقرير بلومبرج الخميس بأن لي وجونتر عملا بشكل وثيق مع بانج.
وأفادت مصادر لرويترز أن بانج كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وتُعد ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، من بين أكثر الشركات نشاطاً في جهود التوظيف. فقد جعل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة، مستثمراً بكثافة في العاملين ومراكز البيانات لمجاراة المنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".
ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ، عرضت ميتا على رومينغ بانغ حزمة تعويضات متعددة السنوات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار لضمان انضمامه إلى صفوفها.
وأفادت مصادر لرويترز أن بانغ كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
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