عجلون: الكنيسة الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى مزار مار إلياس

عجلون: الكنيسة الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى مزار مار إلياس
عجلون 18 تموز (بترا)- علي فريحات- ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران إياد الطوال اليوم الجمعة القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة يوم الحج المسيحي السنوي إلى مزار مار إلياس في محافظة عجلون أحد المواقع الرئيسة للحج المسيحي في المملكة، بمشاركة واسعة من أبناء رعايا وكنائس المحافظة إلى جانب كهنة كنائس الوهادنة الأب سلام حداد وعجلون الأب جوني بحبح وعنجرة الأب يوسف فرنسيس.
وألقى المطران الطوال عظة القداس تحدث فيها عن المعاني الروحية ليوم الحج وعيد مار إلياس، مشيرا إلى أن اللقاء في هذا المكان المقدس يمثل تقاطعا بين الزمان والمكان وأن الإنسان مدعو لأن يكون ملح الأرض ونور العالم في كل حين.
وأكد المطران الطوال، أن أبناء الأرض المقدسة يحملون رسالة خاصة مختلفة عن سائر بقاع الأرض بما تشهده هذه الأرض من بركات وتحديات، مشددا على أن حياة النبي إلياس، تعلم الإنسان المعاصر دروسا في الشجاعة والصدق والإيمان بالعناية الإلهية وقوة الصلاة والتواضع والرجاء في الحياة الأبدية.
وألقى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر، كلمة رحب فيها بالمشاركين باسم كهنة المنطقة، مؤكدا أهمية المزار الواقع في منطقة لستب الذي يعد بحسب المعتقد المسيحي مكان ولادة النبي إلياس وموضع صعوده إلى السماء على مركبة نارية بالقرب من موقع معمودية السيد المسيح/المغطس.
وأشار الأب بدر إلى مرور 25 عاما على انطلاق رحلات الحج المسيحي إلى هذا المكان المقدس، مستذكرا الفعاليات والأنشطة التي أقامتها الكنائس على مدار ربع قرن. كما توجه بالتحية إلى الأب منويل بدر الذي يحتفل باليوبيل الماسي لكهنوته؛ إذ سيم كاهنا عام 1965 واحتفل لأول مرة بالقداس الإلهي في هذه المنطقة قبل ستين عاما.
ورفع الأب بدر الصلاة من أجل أرواح الشهداء الثلاثة الذين قضوا جراء القصف على كنيسة العائلة المقدسة في غزة يوم الخميس، ومن أجل المصابين والجرحى وفي مقدمتهم كاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيلي، كما صلى من أجل الضحايا الذين ارتقوا في الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في دمشق.
ودعا الأب بدر الحضور إلى رفع الأدعية لكل من يعمل من أجل السلام وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مؤكدا أهمية أن يقتدي المؤمنون بعزيمة النبي إلياس في مواجهة التحديات والحفاظ على الرجاء وسط الحروب والعنف.
وفي ختام القداس، ألقى الأب سلام حداد راعي كنيسة مار إلياس في الوهادنة، كلمة شكر فيها المطران الطوال والجهات كافة التي أسهمت في إنجاح يوم الحج وفي مقدمتها محافظة عجلون والأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى اللجان الكنسية وجوقة القديس بولس في عجلون ومار إلياس في الوهادنة وخدام الهيكل ومجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي.
كما ألقى الأب منويل بدر كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بانتمائه إلى منطقة مار إلياس وكونه أول كاهن يُسام فيها منذ ستين عاما، موجها الشكر إلى البطريركية اللاتينية ومطرانية اللاتين وكل من قدم له التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي لسيامته الكهنوتية.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
18/07/2025 13:25:08
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