عجلون: الكنيسة الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى مزار مار إلياس

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 18 تموز (بترا)- علي فريحات- ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران إياد الطوال اليوم الجمعة القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة يوم الحج المسيحي السنوي إلى مزار مار إلياس في محافظة عجلون أحد المواقع الرئيسة للحج المسيحي في المملكة، بمشاركة واسعة من أبناء رعايا وكنائس المحافظة إلى جانب كهنة كنائس الوهادنة الأب سلام حداد وعجلون الأب جوني بحبح وعنجرة الأب يوسف فرنسيس.

وألقى المطران الطوال عظة القداس تحدث فيها عن المعاني الروحية ليوم الحج وعيد مار إلياس، مشيرا إلى أن اللقاء في هذا المكان المقدس يمثل تقاطعا بين الزمان والمكان وأن الإنسان مدعو لأن يكون ملح الأرض ونور العالم في كل حين.

وأكد المطران الطوال، أن أبناء الأرض المقدسة يحملون رسالة خاصة مختلفة عن سائر بقاع الأرض بما تشهده هذه الأرض من بركات وتحديات، مشددا على أن حياة النبي إلياس، تعلم الإنسان المعاصر دروسا في الشجاعة والصدق والإيمان بالعناية الإلهية وقوة الصلاة والتواضع والرجاء في الحياة الأبدية.

وألقى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر، كلمة رحب فيها بالمشاركين باسم كهنة المنطقة، مؤكدا أهمية المزار الواقع في منطقة لستب الذي يعد بحسب المعتقد المسيحي مكان ولادة النبي إلياس وموضع صعوده إلى السماء على مركبة نارية بالقرب من موقع معمودية السيد المسيح/المغطس.

وأشار الأب بدر إلى مرور 25 عاما على انطلاق رحلات الحج المسيحي إلى هذا المكان المقدس، مستذكرا الفعاليات والأنشطة التي أقامتها الكنائس على مدار ربع قرن. كما توجه بالتحية إلى الأب منويل بدر الذي يحتفل باليوبيل الماسي لكهنوته؛ إذ سيم كاهنا عام 1965 واحتفل لأول مرة بالقداس الإلهي في هذه المنطقة قبل ستين عاما.

ورفع الأب بدر الصلاة من أجل أرواح الشهداء الثلاثة الذين قضوا جراء القصف على كنيسة العائلة المقدسة في غزة يوم الخميس، ومن أجل المصابين والجرحى وفي مقدمتهم كاهن الرعية الأب جبرائيل رومانيلي، كما صلى من أجل الضحايا الذين ارتقوا في الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في دمشق.

ودعا الأب بدر الحضور إلى رفع الأدعية لكل من يعمل من أجل السلام وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مؤكدا أهمية أن يقتدي المؤمنون بعزيمة النبي إلياس في مواجهة التحديات والحفاظ على الرجاء وسط الحروب والعنف.

وفي ختام القداس، ألقى الأب سلام حداد راعي كنيسة مار إلياس في الوهادنة، كلمة شكر فيها المطران الطوال والجهات كافة التي أسهمت في إنجاح يوم الحج وفي مقدمتها محافظة عجلون والأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى اللجان الكنسية وجوقة القديس بولس في عجلون ومار إلياس في الوهادنة وخدام الهيكل ومجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي.

كما ألقى الأب منويل بدر كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بانتمائه إلى منطقة مار إلياس وكونه أول كاهن يُسام فيها منذ ستين عاما، موجها الشكر إلى البطريركية اللاتينية ومطرانية اللاتين وكل من قدم له التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي لسيامته الكهنوتية.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

18/07/2025 13:25:08