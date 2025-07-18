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استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

2025-07-18 03:05:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تموز (بترا)- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفط في إقليم كردستان العراق، إلى جانب الضبابية المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأميركية والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي.
وبحسب شبكة (سي إن بي سي)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 سنتات أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 69.48 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ3 سنتات أو 0.04 بالمئة ليسجل 67.51 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
18/07/2025 09:14:15

MENAFN18072025000117011021ID1109817174

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