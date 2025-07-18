استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم
عمان 18 تموز (بترا)- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفط في إقليم كردستان العراق، إلى جانب الضبابية المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأميركية والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي.
وبحسب شبكة (سي إن بي سي)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 سنتات أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 69.48 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ3 سنتات أو 0.04 بالمئة ليسجل 67.51 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
18/07/2025 09:14:15
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