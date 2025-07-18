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قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء

قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء

2025-07-18 03:01:23
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

واتّهمت الرئاسة السورية ليل الخميس المقاتلين الدروز في السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة في جنوب البلاد والتي تقطنها غالبية درزية.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "القوات الخارجة عن القانون"، في السويداء، "باشرت بعملية عنف مروّعة، وثّقها العالم أجمع، تضمّنت ارتكاب جرائم مروّعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدّد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني".

كما حذّر البيان من "استمرار التدخّلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

وأوضحت الرئاسة في بيانها أنّ قرار سحب القوات الحكومية من المحافظة مردّه "حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد، واستجابة للوساطة الأميركية-العربية لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضدّ المدنيّين".

وإذ شدّد البيان على دعوة "جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس"، أكّد "الالتزام الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون، أيًّا كانت الجهة التي ينتمي إليها".

كما جدّدت الرئاسة التأكيد على "التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوّناتهم"، مشيرة إلى أنّ "الحكومة السورية ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية".

MENAFN18072025000110011019ID1109817161

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