الألكسو تدعو للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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الألكسو تدعو للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 17 - 7 - (كونا) -- دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اليوم الخميس الباحثين والأكاديميين والمختصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والنفاذ الرقمي إلى المشاركة في الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي حول تكنولوجيات المعلومات والاتصال والنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد من 7 إلى 10 ديسمبر 2025 بدولة الكويت.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا المؤتمر ينظم بالشراكة مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع بيت الأمم المتحدة بالكويت ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وأضافت أن هذه الدورة ستنظم بالتوازي مع المنتدى الدولي الثاني حول التكنولوجيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة مما يجعله فرصة سانحة لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في مجالي التكنولوجيات المساعدة والنفاذ الرقمي.
كما دعت الألكسو الباحثين إلى تقديم أوراقهم العلمية في مجالات تتقاطع فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع النفاذ والإدماج الرقمي بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتصميم الشامل والنفاذ إلى المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالاضافة إلى مجالات التعلم الذكي والإدماج التربوي والأنظمة التفاعلية ولغات الإشارة وأدوات تقييم النفاذ الرقمي وذلك في تاريخ لا يتجاوز 15أغسطس 2025. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا المؤتمر ينظم بالشراكة مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع بيت الأمم المتحدة بالكويت ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وأضافت أن هذه الدورة ستنظم بالتوازي مع المنتدى الدولي الثاني حول التكنولوجيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة مما يجعله فرصة سانحة لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في مجالي التكنولوجيات المساعدة والنفاذ الرقمي.
كما دعت الألكسو الباحثين إلى تقديم أوراقهم العلمية في مجالات تتقاطع فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع النفاذ والإدماج الرقمي بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتصميم الشامل والنفاذ إلى المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالاضافة إلى مجالات التعلم الذكي والإدماج التربوي والأنظمة التفاعلية ولغات الإشارة وأدوات تقييم النفاذ الرقمي وذلك في تاريخ لا يتجاوز 15أغسطس 2025. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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