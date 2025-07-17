  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الألكسو تدعو للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الألكسو تدعو للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 17 - 7 - (كونا) -- دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اليوم الخميس الباحثين والأكاديميين والمختصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والنفاذ الرقمي إلى المشاركة في الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي حول تكنولوجيات المعلومات والاتصال والنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد من 7 إلى 10 ديسمبر 2025 بدولة الكويت.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا المؤتمر ينظم بالشراكة مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع بيت الأمم المتحدة بالكويت ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وأضافت أن هذه الدورة ستنظم بالتوازي مع المنتدى الدولي الثاني حول التكنولوجيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة مما يجعله فرصة سانحة لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في مجالي التكنولوجيات المساعدة والنفاذ الرقمي.
كما دعت الألكسو الباحثين إلى تقديم أوراقهم العلمية في مجالات تتقاطع فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع النفاذ والإدماج الرقمي بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتصميم الشامل والنفاذ إلى المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالاضافة إلى مجالات التعلم الذكي والإدماج التربوي والأنظمة التفاعلية ولغات الإشارة وأدوات تقييم النفاذ الرقمي وذلك في تاريخ لا يتجاوز 15أغسطس 2025. (النهاية)

ش ب م / ه س ص


MENAFN17072025000071011013ID1109816778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث