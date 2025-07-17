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مركز الإحالات الطبية.. خدمات ميسرة ورعاية صحية متقدمة

مركز الإحالات الطبية.. خدمات ميسرة ورعاية صحية متقدمة

2025-07-17 11:10:31
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإحالات الطبية، اهتمام القيادة بصحة الإنسان، ودعم رحلة تحول القطاع الصحي، لتسهيل الوصول للخدمات ورفع كفاءة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية السعودية 2030.
في 19 مايو 2024، تم تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية التي تعد منصة وطنية تهدف لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة، ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها وبين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، بحيث تعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وقت قياسي
وتُولي وزارة الصحة أهمية قصوى لتطوير الخدمات الطبية للوصول إلى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل؛ حيث تم إنشاء مركز الإحالات الطبية؛ ليضمن توفير الخدمة الطبية للمرضى بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة بوضع المريض في أعلى قائمة أولوياته؛ حيث يقوم هذا المركز بالإشراف على الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وتوحيدها في بوابة إلكترونية؛ ليسهل على المريض التقديم على الخدمة، ومتابعة حالة طلبه، ومعرفة الخطوات المستقبلية.
وتتم إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المرضى المحولين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، وحجز المواعيد يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسرَّة، وغيرها) لجميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى، والوصول إلى المستهدفات. ​
خدمة الإحالة الطبية
تبدأ رحلة المريض – عادةً - من خلال حجز موعد في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وخلال رحلة علاج المريض داخل المنشأة الصحية، وحال حاجته إلى خدمة طبية غير متوفرة في تلك المنشأة، يتم إنشاء إحالة طبية من قِبل الطبيب المعالج في النظام الإلكتروني للإحالات. ويوفر مركز الإحالات الطبية على مدار الساعة خدمة الاستشارات الطبية للأطباء المعالجين في المستشفيات للحالات الحرجة عند الحاجة.
تقييم الإحالة الطبية
وفق التشخيص الطبي، والخطة الموضوعة من قِبل الطبيب المعالج، يتم جمع المعلومات حول تاريخ الحالة المرضية، واحتياجات المريض، وتقييم طلبات الإحالة من الناحية الطبية والإجرائية؛ لضمان الاستجابة لجميع أنواع الإحالات خلال الزمن المعياري.
توجيه الإحالة الطبية
يتم التوجيه بتوفير الخدمة الطبية المطلوبة، واستقبال المريض في تلك في المنشآت الصحية الأقرب للمريض من خلال النظام الوطني للإحالات الطبية، والذي يتم فيه مراعاة توفر الخدمة المطلوبة الأقرب للمريض، ويشمل ذلك توجيه الإحالات بين مختلف القطاعات الصحية داخل المملكة وخارجها.
تنفيذ الإحالة وعلاج المريض
عند الإحالة، يتم تطبيق المعايير أثناء النقل حسب توجيهات الطبيب المعالج لحالة المريض؛ حيث يمكن أن تتم عملية النقل بالإسعاف، أو بتنسيق الإخلاء الطبي من قبل المركز. وفي حال إحالة المرضى لخارج مناطق إقامتهم، يتم توفير خدمات إعانات لسفر وإقامة المرضى ومرافقيهم.
عودة المريض
بعد استكمال العلاج، أو إجراء التدخل الطبي المطلوب يتم التنسيق لإحالة المرضى وعودتهم إلى المنشآت الصحية في مناطقهم، والتأكد من استمرارية الرعاية، وعدم تأثير ذلك في فعالية ونتائج الخدمة الطبية المقدمة لهم سلفًا.

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