مركز الإحالات الطبية.. خدمات ميسرة ورعاية صحية متقدمة

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مركز الإحالات الطبية.. خدمات ميسرة ورعاية صحية متقدمة
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإحالات الطبية، اهتمام القيادة بصحة الإنسان، ودعم رحلة تحول القطاع الصحي، لتسهيل الوصول للخدمات ورفع كفاءة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية السعودية 2030.
في 19 مايو 2024، تم تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية التي تعد منصة وطنية تهدف لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة، ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها وبين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، بحيث تعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وقت قياسي
وتُولي وزارة الصحة أهمية قصوى لتطوير الخدمات الطبية للوصول إلى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل؛ حيث تم إنشاء مركز الإحالات الطبية؛ ليضمن توفير الخدمة الطبية للمرضى بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة بوضع المريض في أعلى قائمة أولوياته؛ حيث يقوم هذا المركز بالإشراف على الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وتوحيدها في بوابة إلكترونية؛ ليسهل على المريض التقديم على الخدمة، ومتابعة حالة طلبه، ومعرفة الخطوات المستقبلية.
وتتم إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المرضى المحولين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، وحجز المواعيد يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسرَّة، وغيرها) لجميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى، والوصول إلى المستهدفات.
خدمة الإحالة الطبية
تبدأ رحلة المريض – عادةً - من خلال حجز موعد في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وخلال رحلة علاج المريض داخل المنشأة الصحية، وحال حاجته إلى خدمة طبية غير متوفرة في تلك المنشأة، يتم إنشاء إحالة طبية من قِبل الطبيب المعالج في النظام الإلكتروني للإحالات. ويوفر مركز الإحالات الطبية على مدار الساعة خدمة الاستشارات الطبية للأطباء المعالجين في المستشفيات للحالات الحرجة عند الحاجة.
تقييم الإحالة الطبية
وفق التشخيص الطبي، والخطة الموضوعة من قِبل الطبيب المعالج، يتم جمع المعلومات حول تاريخ الحالة المرضية، واحتياجات المريض، وتقييم طلبات الإحالة من الناحية الطبية والإجرائية؛ لضمان الاستجابة لجميع أنواع الإحالات خلال الزمن المعياري.
توجيه الإحالة الطبية
يتم التوجيه بتوفير الخدمة الطبية المطلوبة، واستقبال المريض في تلك في المنشآت الصحية الأقرب للمريض من خلال النظام الوطني للإحالات الطبية، والذي يتم فيه مراعاة توفر الخدمة المطلوبة الأقرب للمريض، ويشمل ذلك توجيه الإحالات بين مختلف القطاعات الصحية داخل المملكة وخارجها.
تنفيذ الإحالة وعلاج المريض
عند الإحالة، يتم تطبيق المعايير أثناء النقل حسب توجيهات الطبيب المعالج لحالة المريض؛ حيث يمكن أن تتم عملية النقل بالإسعاف، أو بتنسيق الإخلاء الطبي من قبل المركز. وفي حال إحالة المرضى لخارج مناطق إقامتهم، يتم توفير خدمات إعانات لسفر وإقامة المرضى ومرافقيهم.
عودة المريض
بعد استكمال العلاج، أو إجراء التدخل الطبي المطلوب يتم التنسيق لإحالة المرضى وعودتهم إلى المنشآت الصحية في مناطقهم، والتأكد من استمرارية الرعاية، وعدم تأثير ذلك في فعالية ونتائج الخدمة الطبية المقدمة لهم سلفًا.
في 19 مايو 2024، تم تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية التي تعد منصة وطنية تهدف لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة، ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها وبين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، بحيث تعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وقت قياسي
وتُولي وزارة الصحة أهمية قصوى لتطوير الخدمات الطبية للوصول إلى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل؛ حيث تم إنشاء مركز الإحالات الطبية؛ ليضمن توفير الخدمة الطبية للمرضى بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة بوضع المريض في أعلى قائمة أولوياته؛ حيث يقوم هذا المركز بالإشراف على الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وتوحيدها في بوابة إلكترونية؛ ليسهل على المريض التقديم على الخدمة، ومتابعة حالة طلبه، ومعرفة الخطوات المستقبلية.
وتتم إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المرضى المحولين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، وحجز المواعيد يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسرَّة، وغيرها) لجميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى، والوصول إلى المستهدفات.
خدمة الإحالة الطبية
تبدأ رحلة المريض – عادةً - من خلال حجز موعد في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وخلال رحلة علاج المريض داخل المنشأة الصحية، وحال حاجته إلى خدمة طبية غير متوفرة في تلك المنشأة، يتم إنشاء إحالة طبية من قِبل الطبيب المعالج في النظام الإلكتروني للإحالات. ويوفر مركز الإحالات الطبية على مدار الساعة خدمة الاستشارات الطبية للأطباء المعالجين في المستشفيات للحالات الحرجة عند الحاجة.
تقييم الإحالة الطبية
وفق التشخيص الطبي، والخطة الموضوعة من قِبل الطبيب المعالج، يتم جمع المعلومات حول تاريخ الحالة المرضية، واحتياجات المريض، وتقييم طلبات الإحالة من الناحية الطبية والإجرائية؛ لضمان الاستجابة لجميع أنواع الإحالات خلال الزمن المعياري.
توجيه الإحالة الطبية
يتم التوجيه بتوفير الخدمة الطبية المطلوبة، واستقبال المريض في تلك في المنشآت الصحية الأقرب للمريض من خلال النظام الوطني للإحالات الطبية، والذي يتم فيه مراعاة توفر الخدمة المطلوبة الأقرب للمريض، ويشمل ذلك توجيه الإحالات بين مختلف القطاعات الصحية داخل المملكة وخارجها.
تنفيذ الإحالة وعلاج المريض
عند الإحالة، يتم تطبيق المعايير أثناء النقل حسب توجيهات الطبيب المعالج لحالة المريض؛ حيث يمكن أن تتم عملية النقل بالإسعاف، أو بتنسيق الإخلاء الطبي من قبل المركز. وفي حال إحالة المرضى لخارج مناطق إقامتهم، يتم توفير خدمات إعانات لسفر وإقامة المرضى ومرافقيهم.
عودة المريض
بعد استكمال العلاج، أو إجراء التدخل الطبي المطلوب يتم التنسيق لإحالة المرضى وعودتهم إلى المنشآت الصحية في مناطقهم، والتأكد من استمرارية الرعاية، وعدم تأثير ذلك في فعالية ونتائج الخدمة الطبية المقدمة لهم سلفًا.
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