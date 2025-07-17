المملكة رائدة عالميا في الوقاية من الغرق

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المملكة رائدة عالميا في الوقاية من الغرق
(MENAFN- Al Watan) اختيرت السعودية، كتجربة رائدة عالميًا، في مجال رصد وحوكمة بيانات الغرق، محتلة مكانة عالمية، في مجال الوقاية من الغرق، حيث جاءت ضمن أفضل الدول في استيفاء الإجراءات الوقائية، ومعايير السلامة المائية والإنقاذ، وذلك من بين 140 دولة، شملها تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع العالمي للوقاية من الغرق لعام 2024.
تجربة رائدة
كشف تقرير هيئة الصحة العامة للعام الماضي عن اختيار المملكة كتجربة رائدة عالميًا، في مجال رصد وحوكمة بيانات الغرق، مما يعكس التزامها بتبني نهج علمي، ومنهجي في تطوير السياسات، والإجراءات المتعلقة بالسلامة المائية والإنقاذ.
ويأتي هذا التقرير، تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة الوقاية من الغرق، من خلال تنفيذ إستراتيجيات قائمة على الأدلة، وتحسين أنظمة الرصد، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة، والحد من مهددات الصحة العامة.
12 مبادرة
منذ اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، تم تشكيل اللجنة المشتركة الدائمة برئاسة هيئة الصحة العامة، لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية، بهدف الحد من وفيات وإصابات الغرق، وتم تصميم 12 مبادرة وطنية للوقاية من الغرق، تشمل 6 تدخلات وقائية مبنية على البراهين العلمية، من خلال مراجعة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتحليل بيانات حالات الغرق من نموذج الرصد الموحد، وتمثلت هذه المبادرات في: تحديد عوامل الخطورة، والمناطق الأكثر عرضة لحوادث الغرق، وتحديث اللوائح بالتعاون مع الجهات المعنية، وإلزام الشواطئ بوجود لوحات تحذيرية، وتحديث كود بناء المسابح والمنتجعات الصحية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالسلامة المائية، وتطوير نموذج موحد لرصد حالات الغرق، وتنفيذ خطة إعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الغرق، وتنفيذ تدخلات وقائية فعالة، واعتماد مواصفات السلامة القياسية لأجهزة إنذار حمامات السباحة السكنية، ووضع خطة لتفعيل مبادرة محو أمية السباحة في مدارس التعليم العام، لتزويد الأجيال القادمة بمهارات السباحة الأساسية، وتعزيز السلامة المائية في المجتمع.
5 إرشادات
يعد الأطفال الأكثر عرضة للغرق، من خلال السباحة في الشواطئ البحرية ومواقع السباحة المغلقة، والتي يجب معها الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر، ومراقبة سباحة الأطفال، وتزويدهم بمستلزمات السلامة.
وتتمثل إرشادات حماية الأطفال من الغرق، في 5 إرشادات، هي تعليم الطفل أساسيات السباحة، وارتداء الطفل سترة النجاة طوال وقت السباحة، والتأكد من أن المسابح محاطة بسور حماية بارتفاع 1.5 متر، وتعلم الإسعافات الأولية، والإشراف على الأطفال في المسابح من قبل الوالدين، أو من قبل شخص بالغ مسؤول.
865 بلاغا
استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جهودها في مباشرة بلاغات حوادث الغرق، حيث سجلت بلاغات حوادث الغرق في العام الماضي 865 بلاغا إسعافيا في مختلف مناطق المملكة.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات حوادث الغرق، حيث بلغ إجمالي بلاغات حوادث الغرق 426 بلاغا بما يشكل 49% من مجموع البلاغات، وحلت المنطقة الشرقية ثانية بـ133 بلاغا أي 15%، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة بـ63 بلاغا 7%، وعسير رابعا بـ60 بلاغا 6.93%، وجازان خامسا بـ53 بلاغا 6%، والقصيم سادسا بـ36 بلاغا 4%.
الأقل بلاغات
سجلت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة بلاغات في حوادث الغرق. حيث بلغ إجمالي البلاغات 3 بلاغات بما يشكل 0.34% من مجموع البلاغات في المملكة، وحلت الجوف ثانيا بـ8 بلاغات 0.92%، وجاءت حائل ثالثة بـ13 بلاغا 1.50%، ونجران رابعا بـ15 بلاغا بـ1.73%، وتبوك خامسا بـ27 بلاغا 3%، والباحة سادسا بـ28 بلاغا 3.23%.
أكثر المناطق في بلاغات حوادث الغرق
مكة المكرمة: 49%
الشرقية: 15%
المدينة المنورة: 7%
عسير: 6.93%
جازان: 6%
القصيم: 4%
الباحة: 3.23%
تبوك: 3%
نجران: 1.73%
حائل: 1.50%
الجوف: 0.92%
الحدود الشمالية: 0.34%
تجربة رائدة
كشف تقرير هيئة الصحة العامة للعام الماضي عن اختيار المملكة كتجربة رائدة عالميًا، في مجال رصد وحوكمة بيانات الغرق، مما يعكس التزامها بتبني نهج علمي، ومنهجي في تطوير السياسات، والإجراءات المتعلقة بالسلامة المائية والإنقاذ.
ويأتي هذا التقرير، تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة الوقاية من الغرق، من خلال تنفيذ إستراتيجيات قائمة على الأدلة، وتحسين أنظمة الرصد، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة، والحد من مهددات الصحة العامة.
12 مبادرة
منذ اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، تم تشكيل اللجنة المشتركة الدائمة برئاسة هيئة الصحة العامة، لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية، بهدف الحد من وفيات وإصابات الغرق، وتم تصميم 12 مبادرة وطنية للوقاية من الغرق، تشمل 6 تدخلات وقائية مبنية على البراهين العلمية، من خلال مراجعة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتحليل بيانات حالات الغرق من نموذج الرصد الموحد، وتمثلت هذه المبادرات في: تحديد عوامل الخطورة، والمناطق الأكثر عرضة لحوادث الغرق، وتحديث اللوائح بالتعاون مع الجهات المعنية، وإلزام الشواطئ بوجود لوحات تحذيرية، وتحديث كود بناء المسابح والمنتجعات الصحية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالسلامة المائية، وتطوير نموذج موحد لرصد حالات الغرق، وتنفيذ خطة إعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الغرق، وتنفيذ تدخلات وقائية فعالة، واعتماد مواصفات السلامة القياسية لأجهزة إنذار حمامات السباحة السكنية، ووضع خطة لتفعيل مبادرة محو أمية السباحة في مدارس التعليم العام، لتزويد الأجيال القادمة بمهارات السباحة الأساسية، وتعزيز السلامة المائية في المجتمع.
5 إرشادات
يعد الأطفال الأكثر عرضة للغرق، من خلال السباحة في الشواطئ البحرية ومواقع السباحة المغلقة، والتي يجب معها الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر، ومراقبة سباحة الأطفال، وتزويدهم بمستلزمات السلامة.
وتتمثل إرشادات حماية الأطفال من الغرق، في 5 إرشادات، هي تعليم الطفل أساسيات السباحة، وارتداء الطفل سترة النجاة طوال وقت السباحة، والتأكد من أن المسابح محاطة بسور حماية بارتفاع 1.5 متر، وتعلم الإسعافات الأولية، والإشراف على الأطفال في المسابح من قبل الوالدين، أو من قبل شخص بالغ مسؤول.
865 بلاغا
استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جهودها في مباشرة بلاغات حوادث الغرق، حيث سجلت بلاغات حوادث الغرق في العام الماضي 865 بلاغا إسعافيا في مختلف مناطق المملكة.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات حوادث الغرق، حيث بلغ إجمالي بلاغات حوادث الغرق 426 بلاغا بما يشكل 49% من مجموع البلاغات، وحلت المنطقة الشرقية ثانية بـ133 بلاغا أي 15%، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة بـ63 بلاغا 7%، وعسير رابعا بـ60 بلاغا 6.93%، وجازان خامسا بـ53 بلاغا 6%، والقصيم سادسا بـ36 بلاغا 4%.
الأقل بلاغات
سجلت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة بلاغات في حوادث الغرق. حيث بلغ إجمالي البلاغات 3 بلاغات بما يشكل 0.34% من مجموع البلاغات في المملكة، وحلت الجوف ثانيا بـ8 بلاغات 0.92%، وجاءت حائل ثالثة بـ13 بلاغا 1.50%، ونجران رابعا بـ15 بلاغا بـ1.73%، وتبوك خامسا بـ27 بلاغا 3%، والباحة سادسا بـ28 بلاغا 3.23%.
أكثر المناطق في بلاغات حوادث الغرق
مكة المكرمة: 49%
الشرقية: 15%
المدينة المنورة: 7%
عسير: 6.93%
جازان: 6%
القصيم: 4%
الباحة: 3.23%
تبوك: 3%
نجران: 1.73%
حائل: 1.50%
الجوف: 0.92%
الحدود الشمالية: 0.34%
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