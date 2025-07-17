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المملكة رائدة عالميا في الوقاية من الغرق

المملكة رائدة عالميا في الوقاية من الغرق

2025-07-17 11:10:31
(MENAFN- Al Watan) اختيرت السعودية، كتجربة رائدة عالميًا، في مجال رصد وحوكمة بيانات الغرق، محتلة مكانة عالمية، في مجال الوقاية من الغرق، حيث جاءت ضمن أفضل الدول في استيفاء الإجراءات الوقائية، ومعايير السلامة المائية والإنقاذ، وذلك من بين 140 دولة، شملها تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع العالمي للوقاية من الغرق لعام 2024.
تجربة رائدة
كشف تقرير هيئة الصحة العامة للعام الماضي عن اختيار المملكة كتجربة رائدة عالميًا، في مجال رصد وحوكمة بيانات الغرق، مما يعكس التزامها بتبني نهج علمي، ومنهجي في تطوير السياسات، والإجراءات المتعلقة بالسلامة المائية والإنقاذ.
ويأتي هذا التقرير، تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة الوقاية من الغرق، من خلال تنفيذ إستراتيجيات قائمة على الأدلة، وتحسين أنظمة الرصد، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة، والحد من مهددات الصحة العامة.
12 مبادرة
منذ اعتماد السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، تم تشكيل اللجنة المشتركة الدائمة برئاسة هيئة الصحة العامة، لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية، بهدف الحد من وفيات وإصابات الغرق، وتم تصميم 12 مبادرة وطنية للوقاية من الغرق، تشمل 6 تدخلات وقائية مبنية على البراهين العلمية، من خلال مراجعة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتحليل بيانات حالات الغرق من نموذج الرصد الموحد، وتمثلت هذه المبادرات في: تحديد عوامل الخطورة، والمناطق الأكثر عرضة لحوادث الغرق، وتحديث اللوائح بالتعاون مع الجهات المعنية، وإلزام الشواطئ بوجود لوحات تحذيرية، وتحديث كود بناء المسابح والمنتجعات الصحية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالسلامة المائية، وتطوير نموذج موحد لرصد حالات الغرق، وتنفيذ خطة إعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الغرق، وتنفيذ تدخلات وقائية فعالة، واعتماد مواصفات السلامة القياسية لأجهزة إنذار حمامات السباحة السكنية، ووضع خطة لتفعيل مبادرة محو أمية السباحة في مدارس التعليم العام، لتزويد الأجيال القادمة بمهارات السباحة الأساسية، وتعزيز السلامة المائية في المجتمع.
5 إرشادات
يعد الأطفال الأكثر عرضة للغرق، من خلال السباحة في الشواطئ البحرية ومواقع السباحة المغلقة، والتي يجب معها الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر، ومراقبة سباحة الأطفال، وتزويدهم بمستلزمات السلامة.
وتتمثل إرشادات حماية الأطفال من الغرق، في 5 إرشادات، هي تعليم الطفل أساسيات السباحة، وارتداء الطفل سترة النجاة طوال وقت السباحة، والتأكد من أن المسابح محاطة بسور حماية بارتفاع 1.5 متر، وتعلم الإسعافات الأولية، والإشراف على الأطفال في المسابح من قبل الوالدين، أو من قبل شخص بالغ مسؤول.
865 بلاغا
استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جهودها في مباشرة بلاغات حوادث الغرق، حيث سجلت بلاغات حوادث الغرق في العام الماضي 865 بلاغا إسعافيا في مختلف مناطق المملكة.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات حوادث الغرق، حيث بلغ إجمالي بلاغات حوادث الغرق 426 بلاغا بما يشكل 49% من مجموع البلاغات، وحلت المنطقة الشرقية ثانية بـ133 بلاغا أي 15%، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة بـ63 بلاغا 7%، وعسير رابعا بـ60 بلاغا 6.93%، وجازان خامسا بـ53 بلاغا 6%، والقصيم سادسا بـ36 بلاغا 4%.
الأقل بلاغات
سجلت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة بلاغات في حوادث الغرق. حيث بلغ إجمالي البلاغات 3 بلاغات بما يشكل 0.34% من مجموع البلاغات في المملكة، وحلت الجوف ثانيا بـ8 بلاغات 0.92%، وجاءت حائل ثالثة بـ13 بلاغا 1.50%، ونجران رابعا بـ15 بلاغا بـ1.73%، وتبوك خامسا بـ27 بلاغا 3%، والباحة سادسا بـ28 بلاغا 3.23%.
أكثر المناطق في بلاغات حوادث الغرق
مكة المكرمة: 49%
الشرقية: 15%
المدينة المنورة: 7%
عسير: 6.93%
جازان: 6%
القصيم: 4%
الباحة: 3.23%
تبوك: 3%
نجران: 1.73%
حائل: 1.50%
الجوف: 0.92%
الحدود الشمالية: 0.34%

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