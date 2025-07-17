Nothing تكشف عن هاتفها الرائد Nothing Phone (3) وسماعات Nothing Headphone (1) في متحف المستقبل بدبي

Nothing تكشف عن هاتفها الرائد Nothing Phone (3) وسماعات Nothing Headphone (1) في متحف المستقبل بدبي
وبالتعاون مع مقر المؤثرين، استقطبت الفعالية نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من أبرز صانعي المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ووسط الأجواء الاستثنائية لمتحف المستقبل، أتيحت للحضور فرصة فريدة لمعاينة منتجات Nothing الجديدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الجريء والمميز.
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