Nothing تكشف عن هاتفها الرائد Nothing Phone (3) وسماعات Nothing Headphone (1) في متحف المستقبل بدبي

MENAFN - Asdaf News) حققت شركة Nothing Tech الرائدة في مجال التكنولوجيا ومقرها لندن، إنجازاً جديداً بإطلاق أحدث ابتكاراتها – هاتف Nothing Phone (3) وسماعات Nothing Headphone (1) – رسمياً في متحف المستقبل بدبي؛ وبذلك أصبحت Nothing من أوائل شركات الهواتف الذكية التي تستضيف فعالية في هذا الصرح المعماري الفريد، مما يؤكد التزامها بتجاوز حدود الابتكار وإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا الشخصية.

وبالتعاون مع مقر المؤثرين، استقطبت الفعالية نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من أبرز صانعي المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ووسط الأجواء الاستثنائية لمتحف المستقبل، أتيحت للحضور فرصة فريدة لمعاينة منتجات Nothing الجديدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الجريء والمميز.