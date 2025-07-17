تسارع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 4 سنوات

تسارع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 4 سنوات
ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% من مستويات 4.6% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة له.
وبحسب البيانات، سجل معدل نمو الأجور السنوي الذي يستثني العلاوات 5% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، بينما التوقعات كانت قد أشارت إلى نمو بنسبة 4.9%، ومقابل ارتفاع بنحو 5.2% في أبريل.
هذا وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 727 ألفاً في الفترة من أبريل وحتى يونيو. وأشارت الاستطلاعات إلى أن بعض الشركات ربما توقفت عن تعيين موظفين جدد، أو استبدال من غادروا.
ووصل عدد الوظائف الشاغرة الآن إلى أقل مستوياتها منذ 10 سنوات، باستثناء التراجع المسجل في فترة الإغلاق المتزامنة مع جائحة كورونا.
هذا وصرح محافظ بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن البنك مستعد لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لخفض معدلات الفائدة في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل البريطاني.
ويبلغ معدل الفائدة حالياً 4.25%، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه خلال الاجتماع المقبل للبنك في 7 أغسطس، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم خفضه.
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