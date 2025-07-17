تسارع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 4 سنوات

MENAFN - Al-Bayan) تسارع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021، خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.

ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% من مستويات 4.6% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة له.

وبحسب البيانات، سجل معدل نمو الأجور السنوي الذي يستثني العلاوات 5% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، بينما التوقعات كانت قد أشارت إلى نمو بنسبة 4.9%، ومقابل ارتفاع بنحو 5.2% في أبريل.

هذا وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 727 ألفاً في الفترة من أبريل وحتى يونيو. وأشارت الاستطلاعات إلى أن بعض الشركات ربما توقفت عن تعيين موظفين جدد، أو استبدال من غادروا.

ووصل عدد الوظائف الشاغرة الآن إلى أقل مستوياتها منذ 10 سنوات، باستثناء التراجع المسجل في فترة الإغلاق المتزامنة مع جائحة كورونا.

هذا وصرح محافظ بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن البنك مستعد لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لخفض معدلات الفائدة في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل البريطاني.

ويبلغ معدل الفائدة حالياً 4.25%، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه خلال الاجتماع المقبل للبنك في 7 أغسطس، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم خفضه.