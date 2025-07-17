مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات

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مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 تموز(بترا)- استدعى مدعي عام عمان قبل قليل النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات من مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
عمان 17 تموز(بترا)- استدعى مدعي عام عمان قبل قليل النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات من مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
--(بترا)
ف ج
17/07/2025 13:57:43
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