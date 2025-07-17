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مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات

مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات

2025-07-17 07:08:08
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تموز(بترا)- استدعى مدعي عام عمان قبل قليل النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات من مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
--(بترا)
ف ج
17/07/2025 13:57:43

MENAFN17072025000117011021ID1109813340

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