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جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2026 تفتح باب التسجيل فيها
(MENAFN- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 16 يوليو 2025: أعلنت جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2026 عن افتتاح باب التسجيل مجاناً أمام جميع الراغبين في المشاركة في الدورة الرابعة عبر الرابط sonyfuturefilmmakerawards.com.
وتحتفي الجوائز بصنّاع الأفلام الذين يسهمون في رسم ملامح المشهد السينمائي المستقبلي. وبمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام بصفتها برنامجاً سنوياً بارزاً يوفر للمواهب الناشئة حول العالم الحافز الإبداعي للارتقاء بمسيرتهم المهنية، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع مجتمع صنَاع الأفلام العالمي.
ويسافر صنّاع الأفلام المختارون ضمن القائمة النهائية إلى لوس أنجلوس لحضور برنامج مكثف من 8 حتى 11 يونيو في استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في 11 يونيو 2026. ويستمر البرنامج لمدة أربعة أيام، ويضم جلسات تفاعلية ودروساً تعليمية، مما يوفر لهم فرصة حصرية للاطلاع عن كثب على كواليس صناعة الأفلام من خلال العروض المخصصة وورش العمل. ويشرف على هذه الجلسات المسؤولون التنفيذيون في سوني بيكتشرز، حيث تستكشف العديد من الجوانب الرئيسية في قطاع صناعة الأفلام، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى عقد الصفقات مع المواهب وعمليات حصول الاستديوهات على حقوق توزيع الأفلام والعمل مع خبراء التسويق، وعروض التكنولوجيا المتطورة، وتقنيات الرسوم المتحركة، وفن الموسيقا التصويرية. ويوفر هذا البرنامج فرصة فريدة للتواصل مع قادة القطاع والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، والانضمام إلى شبكة ديناميكية من صنّاع الأفلام الدوليين. كما تسهم هذه الجائزة الفريدة في إكساب الجيل الجديد من المخرجين الإلهام والأدوات اللازمة في مرحلةٍ بالغة الأهمية من مسيرتهم المهنية.
ويقدم صنّاع الأفلام مشاركاتهم من الأفلام القصيرة ضمن أربع فئات:
● التصوير الخيالي، والتي تأتي تكريماً للأعمال القائمة على السردية، والتي تروي قصة أو حدثاً خيالياً أصيلاً في فيلم تتراوح مدته بين 5 و20 دقيقة. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم 10 صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● التصوير الواقعي، وتشارك فيها الأفلام التي تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة، والتي تتمحور في الغالب حول أحداث واقعية. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم 10 صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● فئة الرسوم المتحركة، وتشارك فيها أفلام الرسوم المتحركة التي تتراوح مدتها بين 2 و20 دقيقة، والتي تستخدم تقنية التحريك بالإيقاف، والرسومات المتحركة، والرسوم المتحركة الحاسوبية، والرسم على الفيلم، والتصوير التتبعي، والرسوم المتحركة التجريبية، وغيرها من التقنيات المتاحة. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم خمس صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● فئة الطلّاب، وتكرّم صنّاع الأفلام المنتسبين إلى دورات السينما في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، سواءً كانت تمنح شهادات دبلوم أو درجات علمية. ويتم اختيار المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة النهائية بحسب القارات لضمان تمثيل متنوع للمواهب العالمية. وتتراوح مدة الفيلم بين 5 و20 دقيقة، ويمكن أن يكون من أي نوع. ويتم اختيار الفائز ومؤسسته التعليمية من القائمة المختصرة التي تضم خمس صنّاع أفلام، ويحصلان على معدات تصوير رقمية من سوني.
ويجري اختيار الفائزين ضمن الفئات الأربع من خلال لجنة من روّاد القطاع، ويتم الكشف عن أسمائهم في حفل في لوس أنجلوس في 11 يونيو 2026.
وتعود جائزة الاستدامة، التي أطلقتها مجموعة كريو وسوني، لحفل الجوائز هذا العام بهدف تسليط الضوء على الأفلام القصيرة التي تعرض بشكلٍ إبداعي دور البيئة وإمكانية الوصول والتنوع والمساواة والشمولية في تحفيزنا على التعاون لضمان مستقبل أفضل للكوكب. ويحصل الفائز على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى حملة ترويجية على قنوات وموقع جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل.
الفعاليات الجديدة في دورة عام 2026
مسابقة الشكل المستقبلي: عمودي:
تُشجع مسابقة الشكل المستقبلي صنّاع الأفلام على استكشاف الإمكانيات الإبداعية للقصص الجريئة والمبتكرة من خلال الالتزام بموجز فني محدد. وتعود المسابقة هذا العام بموجز جديد، حيث يقدم المشاركون أفلاماً قصيرة تم التقاطها خصيصاً للعرض العمودي (بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16). وتتراوح مدة الفيلم بين 2 و20 دقيقة، ويمكن أن يكون من أي نوع وباستخدام الجهاز الذي يختاره المشارك. ويحصل الفائز على دعوة للانضمام إلى برنامج ورشة العمل الذي يستمر لمدة أربعة أيام في لوس أنجلوس في يونيو 2026، بالإضافة إلى جائزة نقدية قدرها 2,500 دولار أمريكي، ومعدات تصوير رقمية من سوني.
الموعد النهائي لتقديم المشاركات في جوائز 2026 هو الساعة 04:00 عصراً بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر 2025. لمزيدٍ من المعلومات ولتقديم الأعمال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sonyfuturefilmmakerawards.com.
ملاحظات للمحررين
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
بولي بروك، هوغو خيمينس – ...
بمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل بصفتها برنامجاً سنوياً بارزاً يهدف إلى تكريم الأفلام القصيرة، ويكرّس جهوده لدعم وتمكين صنّاع الأفلام والمبدعين المستقلين على مستوى العالم. وتنفرد هذه الجوائز بجائزتها الاستثنائية التي تمنح صنّاع الأفلام الفائزين فرصاً قيّمة تشمل رحلة إلى لوس أنجلوس وزيارة استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا، حيث يحظون بفرصة حصرية للتواصل مع خبراء القطاع واكتساب رؤى فريدة حول آليات عملها. ويحصل الفائزون على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني. وتشتمل الجوائز، التي يتاح الاشتراك فيها مجاناً، على أربع فئات هي فئة التصوير الخيالي، وفئة التصوير الواقعي، وفئة الطلاب، وفئة الرسوم المتحركة، ويقوم بتحكيمها لجنة من الشخصيات البارزة. وتقدم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، من خلال دعم المواهب في مجالات السينما والفيديو وسرد القصص، نافذة لتنمية التميز الإبداعي. sonyfuturefilmmakerawards
وتتولى مجموعة كريو إطلاق وتنظيم فعاليات وبرامج في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التصوير الفوتوغرافي والأفلام والفن المعاصر. وحرصت كريو منذ عام 2007 على تعزيز رسالتها الرامية إلى إتاحة فرص هامة للمبدعين وتوسيع نطاق وصول أنشطتها الثقافية. وتشمل مشاريعها البارزة اليوم كلاً من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، وفوتوفيرز، وفوتو لندن. وتتعاون كريو مع شركة أنغوس مونتغمري البريطانية للمساعدة على تنفيذ مشاريع المجموعة، والتي تضم العديد من أبرز المعارض الفنية في العالم. وتمثل "كريو" المعنى المقابل لعبارة I create باللغة اللاتينية، وتعمل على تمكين المبدعين وتسليط الضوء على أعمالهم الاستثنائية. creoarts
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
وتحتفي الجوائز بصنّاع الأفلام الذين يسهمون في رسم ملامح المشهد السينمائي المستقبلي. وبمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام بصفتها برنامجاً سنوياً بارزاً يوفر للمواهب الناشئة حول العالم الحافز الإبداعي للارتقاء بمسيرتهم المهنية، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع مجتمع صنَاع الأفلام العالمي.
ويسافر صنّاع الأفلام المختارون ضمن القائمة النهائية إلى لوس أنجلوس لحضور برنامج مكثف من 8 حتى 11 يونيو في استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في 11 يونيو 2026. ويستمر البرنامج لمدة أربعة أيام، ويضم جلسات تفاعلية ودروساً تعليمية، مما يوفر لهم فرصة حصرية للاطلاع عن كثب على كواليس صناعة الأفلام من خلال العروض المخصصة وورش العمل. ويشرف على هذه الجلسات المسؤولون التنفيذيون في سوني بيكتشرز، حيث تستكشف العديد من الجوانب الرئيسية في قطاع صناعة الأفلام، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى عقد الصفقات مع المواهب وعمليات حصول الاستديوهات على حقوق توزيع الأفلام والعمل مع خبراء التسويق، وعروض التكنولوجيا المتطورة، وتقنيات الرسوم المتحركة، وفن الموسيقا التصويرية. ويوفر هذا البرنامج فرصة فريدة للتواصل مع قادة القطاع والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، والانضمام إلى شبكة ديناميكية من صنّاع الأفلام الدوليين. كما تسهم هذه الجائزة الفريدة في إكساب الجيل الجديد من المخرجين الإلهام والأدوات اللازمة في مرحلةٍ بالغة الأهمية من مسيرتهم المهنية.
ويقدم صنّاع الأفلام مشاركاتهم من الأفلام القصيرة ضمن أربع فئات:
● التصوير الخيالي، والتي تأتي تكريماً للأعمال القائمة على السردية، والتي تروي قصة أو حدثاً خيالياً أصيلاً في فيلم تتراوح مدته بين 5 و20 دقيقة. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم 10 صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● التصوير الواقعي، وتشارك فيها الأفلام التي تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة، والتي تتمحور في الغالب حول أحداث واقعية. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم 10 صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● فئة الرسوم المتحركة، وتشارك فيها أفلام الرسوم المتحركة التي تتراوح مدتها بين 2 و20 دقيقة، والتي تستخدم تقنية التحريك بالإيقاف، والرسومات المتحركة، والرسوم المتحركة الحاسوبية، والرسم على الفيلم، والتصوير التتبعي، والرسوم المتحركة التجريبية، وغيرها من التقنيات المتاحة. ويتم اختيار الفائز من القائمة النهائية التي تضم خمس صنّاع أفلام، ويحصل على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي.
● فئة الطلّاب، وتكرّم صنّاع الأفلام المنتسبين إلى دورات السينما في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، سواءً كانت تمنح شهادات دبلوم أو درجات علمية. ويتم اختيار المؤسسات التعليمية المدرجة في القائمة النهائية بحسب القارات لضمان تمثيل متنوع للمواهب العالمية. وتتراوح مدة الفيلم بين 5 و20 دقيقة، ويمكن أن يكون من أي نوع. ويتم اختيار الفائز ومؤسسته التعليمية من القائمة المختصرة التي تضم خمس صنّاع أفلام، ويحصلان على معدات تصوير رقمية من سوني.
ويجري اختيار الفائزين ضمن الفئات الأربع من خلال لجنة من روّاد القطاع، ويتم الكشف عن أسمائهم في حفل في لوس أنجلوس في 11 يونيو 2026.
وتعود جائزة الاستدامة، التي أطلقتها مجموعة كريو وسوني، لحفل الجوائز هذا العام بهدف تسليط الضوء على الأفلام القصيرة التي تعرض بشكلٍ إبداعي دور البيئة وإمكانية الوصول والتنوع والمساواة والشمولية في تحفيزنا على التعاون لضمان مستقبل أفضل للكوكب. ويحصل الفائز على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى حملة ترويجية على قنوات وموقع جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل.
الفعاليات الجديدة في دورة عام 2026
مسابقة الشكل المستقبلي: عمودي:
تُشجع مسابقة الشكل المستقبلي صنّاع الأفلام على استكشاف الإمكانيات الإبداعية للقصص الجريئة والمبتكرة من خلال الالتزام بموجز فني محدد. وتعود المسابقة هذا العام بموجز جديد، حيث يقدم المشاركون أفلاماً قصيرة تم التقاطها خصيصاً للعرض العمودي (بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16). وتتراوح مدة الفيلم بين 2 و20 دقيقة، ويمكن أن يكون من أي نوع وباستخدام الجهاز الذي يختاره المشارك. ويحصل الفائز على دعوة للانضمام إلى برنامج ورشة العمل الذي يستمر لمدة أربعة أيام في لوس أنجلوس في يونيو 2026، بالإضافة إلى جائزة نقدية قدرها 2,500 دولار أمريكي، ومعدات تصوير رقمية من سوني.
الموعد النهائي لتقديم المشاركات في جوائز 2026 هو الساعة 04:00 عصراً بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر 2025. لمزيدٍ من المعلومات ولتقديم الأعمال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sonyfuturefilmmakerawards.com.
ملاحظات للمحررين
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
بولي بروك، هوغو خيمينس – ...
بمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل بصفتها برنامجاً سنوياً بارزاً يهدف إلى تكريم الأفلام القصيرة، ويكرّس جهوده لدعم وتمكين صنّاع الأفلام والمبدعين المستقلين على مستوى العالم. وتنفرد هذه الجوائز بجائزتها الاستثنائية التي تمنح صنّاع الأفلام الفائزين فرصاً قيّمة تشمل رحلة إلى لوس أنجلوس وزيارة استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا، حيث يحظون بفرصة حصرية للتواصل مع خبراء القطاع واكتساب رؤى فريدة حول آليات عملها. ويحصل الفائزون على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني. وتشتمل الجوائز، التي يتاح الاشتراك فيها مجاناً، على أربع فئات هي فئة التصوير الخيالي، وفئة التصوير الواقعي، وفئة الطلاب، وفئة الرسوم المتحركة، ويقوم بتحكيمها لجنة من الشخصيات البارزة. وتقدم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، من خلال دعم المواهب في مجالات السينما والفيديو وسرد القصص، نافذة لتنمية التميز الإبداعي. sonyfuturefilmmakerawards
وتتولى مجموعة كريو إطلاق وتنظيم فعاليات وبرامج في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التصوير الفوتوغرافي والأفلام والفن المعاصر. وحرصت كريو منذ عام 2007 على تعزيز رسالتها الرامية إلى إتاحة فرص هامة للمبدعين وتوسيع نطاق وصول أنشطتها الثقافية. وتشمل مشاريعها البارزة اليوم كلاً من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، وفوتوفيرز، وفوتو لندن. وتتعاون كريو مع شركة أنغوس مونتغمري البريطانية للمساعدة على تنفيذ مشاريع المجموعة، والتي تضم العديد من أبرز المعارض الفنية في العالم. وتمثل "كريو" المعنى المقابل لعبارة I create باللغة اللاتينية، وتعمل على تمكين المبدعين وتسليط الضوء على أعمالهم الاستثنائية. creoarts
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
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