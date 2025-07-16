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الاستئناف تؤيد براءة 3 تونسيين من الانتماء إلى تنظيم داعش

الاستئناف تؤيد براءة 3 تونسيين من الانتماء إلى تنظيم داعش

2025-07-16 11:19:42
(MENAFN- Al-Anbaa)

مبارك التنيب
قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي أمس بتأييد براءة ثلاثة تونسيين من الانتماء إلى تنظيم داعش.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش ومبايعة أمير التنظيم والتخطيط لتفجير مساجد وحسينيات في الكويت بعدة مناطق وقتل روادها وتدربوا على صناعة المفرقعات، بعد القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم استنادا الى أن السائد في التشريع والفقه عدم العقاب على مرحلة التفكير في الجريمة والتأمل فيها، لأن النية مادامت في حيز النفس ولم تخرج إلى العالم الخارجي، فلا ضرر منها، ولا خطر فيها. وذكرت أن التحقيقات والأوراق خلت من أي دليل يثبت يقينا اشتراك المتهمين في التنظيم، وأنهم رغم علمهم بالغرض الذي يعمل له هذا التنظيم، فإن ذلك لا يكفي لقيام جريمة الاشتراك في هيئة محظورة محل التهمة، مشيرة إلى أن تلك الجريمة لا تقوم بمجرد اجتماع المتهمين وترديدهم البيعة وحيدين في دارهم لأمراء التنظيم.

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