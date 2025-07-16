الرئيس الأمريكي ينفي خططا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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الرئيس الأمريكي ينفي خططا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 7 (كونا) –- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تقارير أفادت بأنه يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه على الرغم من إحباطه من قرار البنك المركزي الحفاظ على سعر فائدة ثابت.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض إن إدارته "قلقة للغاية" بشأن باول ولكنها لا تخطط لفعل أي شيء نحو إقالته.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أثار امكانية إقالة باول خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين أمس الثلاثاء وأنه صاغ خطابا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعرضه في ذلك الاجتماع.
يذكر أن الرئيس ترامب صعد في الأسابيع الأخيرة من حدة تصريحاته ضد باول الذي عين رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال رئاسة ترامب الأولى في عام 2018.
وأعرب ترامب في اكثر من مناسبة عن إحباطه من قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة وأكد مسؤولو الإدارة في الأيام الأخيرة أن عملية تعيين بديل لباول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 جارية بالفعل. (النهاية) أ م م
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض إن إدارته "قلقة للغاية" بشأن باول ولكنها لا تخطط لفعل أي شيء نحو إقالته.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أثار امكانية إقالة باول خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين أمس الثلاثاء وأنه صاغ خطابا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعرضه في ذلك الاجتماع.
يذكر أن الرئيس ترامب صعد في الأسابيع الأخيرة من حدة تصريحاته ضد باول الذي عين رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال رئاسة ترامب الأولى في عام 2018.
وأعرب ترامب في اكثر من مناسبة عن إحباطه من قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة وأكد مسؤولو الإدارة في الأيام الأخيرة أن عملية تعيين بديل لباول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 جارية بالفعل. (النهاية) أ م م
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