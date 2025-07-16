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الرئيس الأمريكي ينفي خططا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الرئيس الأمريكي ينفي خططا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

2025-07-16 11:15:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 7 (كونا) –- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تقارير أفادت بأنه يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه على الرغم من إحباطه من قرار البنك المركزي الحفاظ على سعر فائدة ثابت.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض إن إدارته "قلقة للغاية" بشأن باول ولكنها لا تخطط لفعل أي شيء نحو إقالته.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أثار امكانية إقالة باول خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين أمس الثلاثاء وأنه صاغ خطابا لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعرضه في ذلك الاجتماع.
يذكر أن الرئيس ترامب صعد في الأسابيع الأخيرة من حدة تصريحاته ضد باول الذي عين رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال رئاسة ترامب الأولى في عام 2018.
وأعرب ترامب في اكثر من مناسبة عن إحباطه من قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة وأكد مسؤولو الإدارة في الأيام الأخيرة أن عملية تعيين بديل لباول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 جارية بالفعل. (النهاية) أ م م

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