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البنتاغون تعلن أنها ستزيد الإنتاج الأمريكي من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة

البنتاغون تعلن أنها ستزيد الإنتاج الأمريكي من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة

2025-07-16 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 7 (كونا) -- عرضت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الأربعاء 18 نموذجا أوليا لطائرات بدون طيار أمريكية الصنع وذلك في إطار خطط للوزارة لرفع وتيرة إنتاج هذا النوع من الطائرات منخفضة التكلفة "من أجل كسب رهان الريادة" في مجال المسيرات على الصعيد العالمي.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال قيامه بجولة في المعرض إن "الطائرات بدون طيار المصنعة باستخدام مكونات جاهزة للإنتاج السريع تعد أمثلة على التفكير المبتكر" بحسب الموقع الرسمي للبنتاغون.
وتحدث هيغسيث عن ثلاثة أهداف رئيسية هي "إعطاء الأولوية لشراء الطائرات المسيرة وقطع الغيار أمريكية الصنع بمساعدة رأس المال الخاص في الصناعة وتسليح الوحدات القتالية بطائرات مسيرة منخفضة التكلفة من إنتاج المهندسين الأمريكيين وخبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين عالميا والتدريب على استخدامها في سيناريوهات معركة واقعية بقيادة قادة لا يخشون المخاطرة".
وأكد أن "الطائرات المسيرة هي أكبر ابتكار في ساحة المعركة خلال جيل كامل وهي مسؤولة عن معظم خسائر هذا العام في أوكرانيا. ينتج خصومنا مجتمعين ملايين الطائرات المسيرة الرخيصة سنويا" مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي يفتقر للعدد اللازم من الطائرات المسيرة الصغيرة الفتاكة.
ونقل الموقع الرسمي للبنتاغون تصريحا لوكيل وزارة الدفاع للبحوث والهندسة إميل مايكل قال فيه إن "النماذج الأولية المعروضة انتقلت من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التطوير في غضون 18 شهرا فقط في المتوسط وهي عملية تستغرق عادة ما يصل إلى ست سنوات".
وأضاف مايكل أن الوزارة "ستواصل الابتكار السريع وتوسيع نطاق إنتاج الطائرات المسيرة وغيرها من الأنظمة مركزة على التكلفة والمرونة والقوة النارية والمدى وهي مجالات تسعى وزارة الدفاع إلى تحسينها".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يونيو 2025 أمرا تنفيذيا لتسريع إنتاج الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة باستخدام أحدث التقنيات الصناعية المبتكرة.
وأشار ترامب بالمناسبة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الدفاع "ستنسقان لتبسيط إجراءات الموافقة لتوسيع نطاق الوصول إلى المجال الجوي لإجراء تدريبات على الطائرات المسيرة". (النهاية)

ع س ج / م م ج


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