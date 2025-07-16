بيني، التي كانت تعمل في السابق حفارًا في منجم كوبالت حرفي في كولويزي، فتاة صغيرة تحلم الآن بمعطف أبيض

بيني، التي كانت تعمل في السابق حفارًا في منجم كوبالت حرفي في كولويزي، فتاة صغيرة تحلم الآن بمعطف أبيض
في كاسولو، وهو حي صغير في بلدة كولويزي، يقع في قلب منطقة تعدين غنية جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستمع بيني سيال يومبا موسويا، البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، وزملاؤها في الصف باهتمام إلى درس معلمهم. تجلس بيني ودفتر التمارين أمامها، وهي طالبة مجتهدة. فجأة، يشرق وجهها بابتسامة هادئة عندما تُسأل عن طموحاتها المستقبلية، وتُجيب دون تردد: "أريد أن أصبح طبيبة". وتُكمل وعيناها تلمعان: "سأبني مدارس ومراكز صحية لمساعدة الناس، كما تلقّيتُ المساعدة من قبل". وبعيون مشرقة وتركيز شديد، أصبح بإمكان مئات الأطفال مثل بيني الآن الالتحاق بمدرسة كاساندا الابتدائية في كاسولو.
لقد تغير الجو هنا بشكل جذري. حلّت همسات الدراسة، وصيحات الطلاب خلال فترة الاستراحة، والصمت السائد خلال الحصص الدراسية محلّ ضجيج الأطفال المُكلّفين بأعمال شاقة وسط ضجيج آلات التعدين الحرفية الصاخب. والآن، حلّت الفصول الدراسية محلّ أعمدة المناجم. وحلّ محلّها تلاميذ المدارس الصغار بزيّهم المدرسيّ النظيف، بوجوههم المشرقة، واهتمامهم بدروسهم، وجوههم النظيفة.
قبل فترة وجيزة، لم تكن بيني وزملاؤها يعرفون شيئًا عن طاولات الدراسة أو صيحات الفرح في وقت الاستراحة. تستذكر بيني، ووجهها مُغطّى بالذكريات المؤلمة: "في السابق، كنت أجمع المعادن من المناجم الحرفية. هذا كل ما أعرفه".
على بُعد خطوات قليلة من المدرسة، تُطعم ماري سامبا دجاجها وطيور السمان تحت شمس الصباح. ولّت أيام كانت تُرهق نفسها بالعمل في فرز وغسل الكوبالت. تتنهّد قائلةً: "كنت أجمع المعادن وأغسلها لأبيعها". اليوم، تغيرت حياة بيني وماري تمامًا.
أصبح هذا التحول ممكنًا بفضل مشروع دعم الرعاية البديلة للأطفال والشباب المشاركين في سلسلة توريد الكوبالت (PABEA-COBALT)، الممول بمبلغ 82 مليون دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية.
وفقًا للأرقام التي جمعها المشروع، عمل أكثر من 16,800 طفل كونغولي في مواقع التعدين الحرفي في كاتانغا العليا ولوالابا خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2022. واليوم، التحق 13,587 منهم بالمدارس القائمة وتلك التي بُنيت نتيجةً للمشروع. ويتلقى جميع هؤلاء الأطفال، الذين أُخرجوا من مناجم الكوبالت، رعايةً شاملةً مجانية، تشمل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي وحتى التسجيل في السجل المدني. كانت بيني محظوظةً لكونها من بين الأطفال الذين عادوا إلى المدرسة بفضل المشروع. والآن، لديها أحلامٌ كبيرة وتبني مستقبلًا مشرقًا. من أبرز نجاحات المشروع ترسيخه للتغيير داخل المجتمعات المحلية نفسها.
توضح منسقة المشروع، أليس ميريمو كابيتسي: "الحلول لا تأتي من الخارج فحسب، بل يقودها الآن الآباء والمعلمون والشباب أنفسهم. يُثبت هذا النموذج أنه من خلال التركيز على التعليم وريادة الأعمال المحلية، يُمكننا كسر دائرة عمل الأطفال في المناجم نهائيًا".
وبالنسبة لماري سامبا وآلاف أولياء أمور الطلاب في المدرسة، كان التأثير بنفس القوة. فمن بين 6250 ولي أمر استهدفهم المشروع في البداية، تم تحديد أكثر من 10500 منهم للحصول على أشكال متعددة من الدعم، ناهيك عن 8200 عامل مناجم شاب يتلقون المساعدة لتغيير حياتهم.
تقول ماري سامبا، وهي سعيدة بالنتائج الممتازة التي تحققها في مزرعة الدواجن الخاصة بها: "لقد تلقينا تعليمًا وتدريبًا في مجال تربية الماشية والزراعة. كما حصلنا على لوازم لبدء أنشطتنا". وتعترف ماري، وهي راضيةً عن قدرتها على إعالة أسرتها بسهولة بفضل مشروعها، "لم أكن أتوقع أن أغير حياتي هكذا".
وفي هذه المنطقة، حيث كان عمل الأطفال في المناجم حلمًا لكثير من الآباء، غرس المشروع بذور تغيير دائم من خلال توفير بدائل طويلة الأجل. أُنشئ مركزان لتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الأعمال الزراعية. ويقع هذان المركزان، المجهزان بأحدث المعدات للزراعة وتربية المواشي وتجهيزها، في مقاطعتي كاتانغا العليا ولوالابا الغنيتين بالتعدين، ويوفران للشباب والآباء تدريبًا عمليًا لبناء حياة جديدة بعيدًا عن المناجم.
في قرى وأحياء هذه المدن التعدينية، تتبلور آمالٌ بحياة أفضل، إذ أُعيد تنظيم حوالي 963 تعاونية زراعية، مما عزز سلاسل القيمة المحلية للزراعة والثروة الحيوانية، وأتاح فرصًا اقتصادية جديدة.
في تقرير مستقل يخص "عمالة الأطفال في مواقع تعدين الكوبالت الحرفي"، أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالأثر الإيجابي للمشروع القائم على "نتائج ملموسة". ويوصي التقرير بنشر هذه النتائج على نطاق واسع لتشجيع السلطات العامة والشركاء على استلهامها، ونقل آلاف الأطفال من مناجم الكوبالت الحرفية العديدة المنتشرة في منطقة البحيرات الكبرى، بالإضافة إلى إحداث تحول في المناطق الريفية التي شوهها التعدين.
في كاسولو، كما هو الحال في مناطق أخرى من المقاطعات المحيطة، يُعيد أطفال مثل بيني اكتشاف أحلام طفولتهم وقوة البراءة. وترفع أمهات مثل ماري رؤوسهن عالياً، فخورات ببناء مستقبل خالٍ من مناجم الكوبالت.
في الأخير، بالنسبة لشركاء مثل البنك الأفريقي للتنمية، لم يُغير هذا المشروع حياة الناس فحسب، بل مهد الطريق لجيل كامل ينشأ بعيداً عن المناجم، ويبني، يوماً بعد يوم، مجتمعاً أقوى وأكثر عدلاً وتطلعاً نحو المستقبل بعزم.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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