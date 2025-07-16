بيني، التي كانت تعمل في السابق حفارًا في منجم كوبالت حرفي في كولويزي، فتاة صغيرة تحلم الآن بمعطف أبيض

في كاسولو، وهو حي صغير في بلدة كولويزي، يقع في قلب منطقة تعدين غنية جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستمع بيني سيال يومبا موسويا، البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، وزملاؤها في الصف باهتمام إلى درس معلمهم. تجلس بيني ودفتر التمارين أمامها، وهي طالبة مجتهدة. فجأة، يشرق وجهها بابتسامة هادئة عندما تُسأل عن طموحاتها المستقبلية، وتُجيب دون تردد: "أريد أن أصبح طبيبة". وتُكمل وعيناها تلمعان: "سأبني مدارس ومراكز صحية لمساعدة الناس، كما تلقّيتُ المساعدة من قبل". وبعيون مشرقة وتركيز شديد، أصبح بإمكان مئات الأطفال مثل بيني الآن الالتحاق بمدرسة كاساندا الابتدائية في كاسولو.

لقد تغير الجو هنا بشكل جذري. حلّت همسات الدراسة، وصيحات الطلاب خلال فترة الاستراحة، والصمت السائد خلال الحصص الدراسية محلّ ضجيج الأطفال المُكلّفين بأعمال شاقة وسط ضجيج آلات التعدين الحرفية الصاخب. والآن، حلّت الفصول الدراسية محلّ أعمدة المناجم. وحلّ محلّها تلاميذ المدارس الصغار بزيّهم المدرسيّ النظيف، بوجوههم المشرقة، واهتمامهم بدروسهم، وجوههم النظيفة.

قبل فترة وجيزة، لم تكن بيني وزملاؤها يعرفون شيئًا عن طاولات الدراسة أو صيحات الفرح في وقت الاستراحة. تستذكر بيني، ووجهها مُغطّى بالذكريات المؤلمة: "في السابق، كنت أجمع المعادن من المناجم الحرفية. هذا كل ما أعرفه".

على بُعد خطوات قليلة من المدرسة، تُطعم ماري سامبا دجاجها وطيور السمان تحت شمس الصباح. ولّت أيام كانت تُرهق نفسها بالعمل في فرز وغسل الكوبالت. تتنهّد قائلةً: "كنت أجمع المعادن وأغسلها لأبيعها". اليوم، تغيرت حياة بيني وماري تمامًا.

أصبح هذا التحول ممكنًا بفضل مشروع دعم الرعاية البديلة للأطفال والشباب المشاركين في سلسلة توريد الكوبالت (PABEA-COBALT)، الممول بمبلغ 82 مليون دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية.

وفقًا للأرقام التي جمعها المشروع، عمل أكثر من 16,800 طفل كونغولي في مواقع التعدين الحرفي في كاتانغا العليا ولوالابا خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2022. واليوم، التحق 13,587 منهم بالمدارس القائمة وتلك التي بُنيت نتيجةً للمشروع. ويتلقى جميع هؤلاء الأطفال، الذين أُخرجوا من مناجم الكوبالت، رعايةً شاملةً مجانية، تشمل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي وحتى التسجيل في السجل المدني. كانت بيني محظوظةً لكونها من بين الأطفال الذين عادوا إلى المدرسة بفضل المشروع. والآن، لديها أحلامٌ كبيرة وتبني مستقبلًا مشرقًا. من أبرز نجاحات المشروع ترسيخه للتغيير داخل المجتمعات المحلية نفسها.

توضح منسقة المشروع، أليس ميريمو كابيتسي: "الحلول لا تأتي من الخارج فحسب، بل يقودها الآن الآباء والمعلمون والشباب أنفسهم. يُثبت هذا النموذج أنه من خلال التركيز على التعليم وريادة الأعمال المحلية، يُمكننا كسر دائرة عمل الأطفال في المناجم نهائيًا".

وبالنسبة لماري سامبا وآلاف أولياء أمور الطلاب في المدرسة، كان التأثير بنفس القوة. فمن بين 6250 ولي أمر استهدفهم المشروع في البداية، تم تحديد أكثر من 10500 منهم للحصول على أشكال متعددة من الدعم، ناهيك عن 8200 عامل مناجم شاب يتلقون المساعدة لتغيير حياتهم.

تقول ماري سامبا، وهي سعيدة بالنتائج الممتازة التي تحققها في مزرعة الدواجن الخاصة بها: "لقد تلقينا تعليمًا وتدريبًا في مجال تربية الماشية والزراعة. كما حصلنا على لوازم لبدء أنشطتنا". وتعترف ماري، وهي راضيةً عن قدرتها على إعالة أسرتها بسهولة بفضل مشروعها، "لم أكن أتوقع أن أغير حياتي هكذا".

وفي هذه المنطقة، حيث كان عمل الأطفال في المناجم حلمًا لكثير من الآباء، غرس المشروع بذور تغيير دائم من خلال توفير بدائل طويلة الأجل. أُنشئ مركزان لتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الأعمال الزراعية. ويقع هذان المركزان، المجهزان بأحدث المعدات للزراعة وتربية المواشي وتجهيزها، في مقاطعتي كاتانغا العليا ولوالابا الغنيتين بالتعدين، ويوفران للشباب والآباء تدريبًا عمليًا لبناء حياة جديدة بعيدًا عن المناجم.

في قرى وأحياء هذه المدن التعدينية، تتبلور آمالٌ بحياة أفضل، إذ أُعيد تنظيم حوالي 963 تعاونية زراعية، مما عزز سلاسل القيمة المحلية للزراعة والثروة الحيوانية، وأتاح فرصًا اقتصادية جديدة.

في تقرير مستقل يخص "عمالة الأطفال في مواقع تعدين الكوبالت الحرفي"، أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالأثر الإيجابي للمشروع القائم على "نتائج ملموسة". ويوصي التقرير بنشر هذه النتائج على نطاق واسع لتشجيع السلطات العامة والشركاء على استلهامها، ونقل آلاف الأطفال من مناجم الكوبالت الحرفية العديدة المنتشرة في منطقة البحيرات الكبرى، بالإضافة إلى إحداث تحول في المناطق الريفية التي شوهها التعدين.

في كاسولو، كما هو الحال في مناطق أخرى من المقاطعات المحيطة، يُعيد أطفال مثل بيني اكتشاف أحلام طفولتهم وقوة البراءة. وترفع أمهات مثل ماري رؤوسهن عالياً، فخورات ببناء مستقبل خالٍ من مناجم الكوبالت.

في الأخير، بالنسبة لشركاء مثل البنك الأفريقي للتنمية، لم يُغير هذا المشروع حياة الناس فحسب، بل مهد الطريق لجيل كامل ينشأ بعيداً عن المناجم، ويبني، يوماً بعد يوم، مجتمعاً أقوى وأكثر عدلاً وتطلعاً نحو المستقبل بعزم.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: