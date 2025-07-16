في بوركينا فاسو، زراعة الكاجو رافعة للتنمية الريفية المستدامة والشاملة

يعد مشروع دعم تنمية الكاجو في حوض كوموي لمبادرة الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (PADA/REDD+)، الذي أُطلق عام 2017 واكتمل عام 2024، نموذجا للتنمية المستدامة. يجمع هذا المشروع بين الحد من الفقر والتحول البيئي وتمكين المرأة والشباب، ويحقق معدل تنفيذٍ ملحوظًا بلغ 95٪. وقد عزز قطاع الكاجو، ثالث أكبر منتج زراعي تصديري في بوركينا فاسو، بعد القطن والسمسم.

حصل المشروع على دعم من البنك الأفريقي للتنمية، الذي قدم قرضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، ومن صندوق التنمية الأفريقي، نافذة التمويل الميسر لمجموعة البنك، من خلال منحة قدرها 1.39 مليون دولار أمريكي، تمثل 61% من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 8.82 مليون دولار أمريكي. ووفرت حكومة بوركينا فاسو والمستفيدون التمويل المتبقي.

حشد المشروع الموارد اللازمة للمساهمة في التحول المستدام لمناطق كاسكيد، وهوت باسين، والجنوب الغربي، بمشاركة قوية من النساء. ومكّن المشروع المنتجين من خفض تكاليف الصيانة، وتحسين خصوبة التربة وبنيتها، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية أشجار الكاجو ودخلها بشكل مستدام.

دمج العمل المناخي في الإنتاج الزراعي

ركز المكون الأول من المشروع على عزل الكربون. وأسفر ذلك عن إنشاء سبعة مستودعات للأخشاب، وإنتاج أكثر من 1.6 مليون شتلة مُحسّنة، وتطوير ما يقرب من 27 ألف هكتار من مزارع الحراجة الزراعية. وتتولى النساء صيانة ثلث هذه المزارع، مما يُظهر التزام المشروع بتعزيز الإدماج الاجتماعي. وقد تم تدريب ما مجموعه 35,340 منتجًا، من بينهم 6,047 امرأة، على الممارسات الزراعية والعضوية الجيدة.

وقد مكّن هذا النهج لبناء قدرات المنتجين والمعالجين كل صاحب مصلحة من اكتساب المهارات التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، لا سيما فيما يتعلق بإتقان طرق الإنتاج والمعالجة التقنية.

يُعرب أداما باتريك سومبي، وهو مُصنّع للكاجو في بيريغادوغو، عن رضاه قائلاً: "قبل المشروع، لم تكن القرية تضمّ مستودعًا لأخشاب الكاجو، بل غابة وبعض البساتين فقط. وعندما عرض المشروع قطعًا أرضًا للمطورين، اشتركتُ وحصلتُ على هكتارين."

الحصول على التمويل وتحديث قطاع التصنيع

ركّز المكوّن الثاني من المشروع على تعزيز سلاسل القيمة. وبعد أن عانى القطاع من محدودية فرص الحصول على التمويل لفترة طويلة، استفاد تطويره من شراكة مبتكرة مع المنظمة الجامعة "الصناديق الشعبية في بوركينا فاسو"، وهي تعاونيات ادخار وائتمان.

مكّنت هذه الآلية من تقديم قروض استثمارية بمعدلات فائدة متناقصة، مموّلةً 103 مشاريع صغيرة بمبلغ إجمالي قدره 888 مليون فرنك أفريقي، أي ما يُقارب 500 ألف دولار أمريكي. كما وفّر تدخل المشروع 9,580 وظيفة "خضراء" إضافية، 92.66% منها للنساء، من خلال تمويل مشاريع استثمارية صغيرة.

وبفضل هذا التمويل، تم تحديث سبع وحدات معالجة. وتم تركيب وحدة جديدة باسم "تينسيا" في بلدية توسيانا، وتم بناء ثلاثة متاجر، منها متجر مخصص للنساء. كما مكّن المشروع من اقتناء 12 شاحنة و45 دراجة ثلاثية العجلات، وتدريب 631 شخص على أفضل الممارسات، وتعزيز المهارات البيئية لـ 477 من أصحاب المصلحة، وبناء وتجهيز البنية التحتية، مثل مركز للطهي وتقشير الأسماك للنساء في ديري، بدعم كامل من البنك الأفريقي للتنمية.

أثر شامل ومستدام

وصلت هذه المشاريع الصغيرة إلى ما يقرب من 18 ألف شخص، 61% منهم نساء، مما عزز النهج الشامل للمشروع. يقول أراماتو بارو، مُصنِّع في ديري: "هذا المشروع نعمة لنا. وبفضل الدخل المُدرّ، يُمكننا إرسال أطفالنا إلى المدارس وضمان صحتهم. في السابق، كنا نبيع منتجاتنا بأسعار زهيدة، أما اليوم، فبفضل وحدات المعالجة الخاصة بنا، نُسيطر على سلسلة القيمة بأكملها". وتؤكد كريستيان كونيه، مُصنِّعة في توسيانا، هذا الأثر الملموس قائلةً: "بفضل المشروع، تمكّنا من اقتناء ست آلات تقشير آلية، أي ضعف سرعة طاولات التقشير اليدوية الخمس والعشرين لدينا".

في الوقت نفسه، نظّم المشروع شبكات الإمداد، وضمن امتثال 96 جمعية تعاونية لمعايير توحيد قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA)، وطبّق خطة للإدارة البيئية. وقد تحسّنت ظروف العمل بشكل ملحوظ. يوضح إيسو كيندو، وهو تاجر في بوبوديولاسو: "كان النقل عائقنا الرئيسي. واليوم، بفضل الشاحنة التي يمولها المشروع، أستطيع نقل ما يصل إلى 60 طنًا من المكسرات من بلدتي بانفورا أو مانغودارا".

يمكن أيضًا قياس أثر المشروع من خلال توفير فرص عمل للشباب ورواد الأعمال الريفيين. ففي أورودارا، يوضح أرزوما زوغوري، وهو منتج وصاحب عمل، أن "دعم المشروع سمح له بتجهيز وحدة المعالجة الخاصة به بشكل أكبر". ويضيف: "لقد ارتفع عدد عمالنا من 200 إلى 300 عامل".

في الأخير، من خلال هيكلة قطاع الكاجو بشكل مستدام، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المعالجة المحلية، حقق مشروع دعم تنمية الكاجو في حوض كوموي لمبادرة الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (PADA/REDD+) أهدافه، مع إرساء أسس تنمية ريفية أكثر مرونة. وتُعزز مساهمته في عزل الكربون من خلال مزارع الزراعة الحراجية تأثيره البيئي. وقد كانت المزارع المستدامة، والممارسات الزراعية الحديثة، وشبكة المعالجة المحلية المُعززة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، ركائز هذا النجاح.

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