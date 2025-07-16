في بوركينا فاسو، زراعة الكاجو رافعة للتنمية الريفية المستدامة والشاملة
يعد مشروع دعم تنمية الكاجو في حوض كوموي لمبادرة الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (PADA/REDD+)، الذي أُطلق عام 2017 واكتمل عام 2024، نموذجا للتنمية المستدامة. يجمع هذا المشروع بين الحد من الفقر والتحول البيئي وتمكين المرأة والشباب، ويحقق معدل تنفيذٍ ملحوظًا بلغ 95٪. وقد عزز قطاع الكاجو، ثالث أكبر منتج زراعي تصديري في بوركينا فاسو، بعد القطن والسمسم.
حصل المشروع على دعم من البنك الأفريقي للتنمية، الذي قدم قرضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، ومن صندوق التنمية الأفريقي، نافذة التمويل الميسر لمجموعة البنك، من خلال منحة قدرها 1.39 مليون دولار أمريكي، تمثل 61% من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 8.82 مليون دولار أمريكي. ووفرت حكومة بوركينا فاسو والمستفيدون التمويل المتبقي.
حشد المشروع الموارد اللازمة للمساهمة في التحول المستدام لمناطق كاسكيد، وهوت باسين، والجنوب الغربي، بمشاركة قوية من النساء. ومكّن المشروع المنتجين من خفض تكاليف الصيانة، وتحسين خصوبة التربة وبنيتها، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية أشجار الكاجو ودخلها بشكل مستدام.
دمج العمل المناخي في الإنتاج الزراعي
ركز المكون الأول من المشروع على عزل الكربون. وأسفر ذلك عن إنشاء سبعة مستودعات للأخشاب، وإنتاج أكثر من 1.6 مليون شتلة مُحسّنة، وتطوير ما يقرب من 27 ألف هكتار من مزارع الحراجة الزراعية. وتتولى النساء صيانة ثلث هذه المزارع، مما يُظهر التزام المشروع بتعزيز الإدماج الاجتماعي. وقد تم تدريب ما مجموعه 35,340 منتجًا، من بينهم 6,047 امرأة، على الممارسات الزراعية والعضوية الجيدة.
وقد مكّن هذا النهج لبناء قدرات المنتجين والمعالجين كل صاحب مصلحة من اكتساب المهارات التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، لا سيما فيما يتعلق بإتقان طرق الإنتاج والمعالجة التقنية.
يُعرب أداما باتريك سومبي، وهو مُصنّع للكاجو في بيريغادوغو، عن رضاه قائلاً: "قبل المشروع، لم تكن القرية تضمّ مستودعًا لأخشاب الكاجو، بل غابة وبعض البساتين فقط. وعندما عرض المشروع قطعًا أرضًا للمطورين، اشتركتُ وحصلتُ على هكتارين."
الحصول على التمويل وتحديث قطاع التصنيع
ركّز المكوّن الثاني من المشروع على تعزيز سلاسل القيمة. وبعد أن عانى القطاع من محدودية فرص الحصول على التمويل لفترة طويلة، استفاد تطويره من شراكة مبتكرة مع المنظمة الجامعة "الصناديق الشعبية في بوركينا فاسو"، وهي تعاونيات ادخار وائتمان.
مكّنت هذه الآلية من تقديم قروض استثمارية بمعدلات فائدة متناقصة، مموّلةً 103 مشاريع صغيرة بمبلغ إجمالي قدره 888 مليون فرنك أفريقي، أي ما يُقارب 500 ألف دولار أمريكي. كما وفّر تدخل المشروع 9,580 وظيفة "خضراء" إضافية، 92.66% منها للنساء، من خلال تمويل مشاريع استثمارية صغيرة.
وبفضل هذا التمويل، تم تحديث سبع وحدات معالجة. وتم تركيب وحدة جديدة باسم "تينسيا" في بلدية توسيانا، وتم بناء ثلاثة متاجر، منها متجر مخصص للنساء. كما مكّن المشروع من اقتناء 12 شاحنة و45 دراجة ثلاثية العجلات، وتدريب 631 شخص على أفضل الممارسات، وتعزيز المهارات البيئية لـ 477 من أصحاب المصلحة، وبناء وتجهيز البنية التحتية، مثل مركز للطهي وتقشير الأسماك للنساء في ديري، بدعم كامل من البنك الأفريقي للتنمية.
أثر شامل ومستدام
وصلت هذه المشاريع الصغيرة إلى ما يقرب من 18 ألف شخص، 61% منهم نساء، مما عزز النهج الشامل للمشروع. يقول أراماتو بارو، مُصنِّع في ديري: "هذا المشروع نعمة لنا. وبفضل الدخل المُدرّ، يُمكننا إرسال أطفالنا إلى المدارس وضمان صحتهم. في السابق، كنا نبيع منتجاتنا بأسعار زهيدة، أما اليوم، فبفضل وحدات المعالجة الخاصة بنا، نُسيطر على سلسلة القيمة بأكملها". وتؤكد كريستيان كونيه، مُصنِّعة في توسيانا، هذا الأثر الملموس قائلةً: "بفضل المشروع، تمكّنا من اقتناء ست آلات تقشير آلية، أي ضعف سرعة طاولات التقشير اليدوية الخمس والعشرين لدينا".
في الوقت نفسه، نظّم المشروع شبكات الإمداد، وضمن امتثال 96 جمعية تعاونية لمعايير توحيد قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA)، وطبّق خطة للإدارة البيئية. وقد تحسّنت ظروف العمل بشكل ملحوظ. يوضح إيسو كيندو، وهو تاجر في بوبوديولاسو: "كان النقل عائقنا الرئيسي. واليوم، بفضل الشاحنة التي يمولها المشروع، أستطيع نقل ما يصل إلى 60 طنًا من المكسرات من بلدتي بانفورا أو مانغودارا".
يمكن أيضًا قياس أثر المشروع من خلال توفير فرص عمل للشباب ورواد الأعمال الريفيين. ففي أورودارا، يوضح أرزوما زوغوري، وهو منتج وصاحب عمل، أن "دعم المشروع سمح له بتجهيز وحدة المعالجة الخاصة به بشكل أكبر". ويضيف: "لقد ارتفع عدد عمالنا من 200 إلى 300 عامل".
في الأخير، من خلال هيكلة قطاع الكاجو بشكل مستدام، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المعالجة المحلية، حقق مشروع دعم تنمية الكاجو في حوض كوموي لمبادرة الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (PADA/REDD+) أهدافه، مع إرساء أسس تنمية ريفية أكثر مرونة. وتُعزز مساهمته في عزل الكربون من خلال مزارع الزراعة الحراجية تأثيره البيئي. وقد كانت المزارع المستدامة، والممارسات الزراعية الحديثة، وشبكة المعالجة المحلية المُعززة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، ركائز هذا النجاح.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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