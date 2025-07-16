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إبر فيلر وماركات عالمية مزورة .. مفاجآت بشقة مضبوطة في عمان

إبر فيلر وماركات عالمية مزورة .. مفاجآت بشقة مضبوطة في عمان

2025-07-16 03:11:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في عملية رقابية، داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، برئاسة مديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومركز أمن الشميساني والأمن الوقائي، شقة سكنية في العاصمة عمّان تُستخدم بشكل مخالف لتصنيع مستحضرات تجميل، في مخالفة تهدد الصحة العامة.
وأسفرت المداهمة عن ضبط مواد كيميائية سريعة الاشتعال تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل، إضافة إلى مواد معدّة للحقن مثل "الفيلر" تم ضبطها قبل دخولها في عملية التصنيع، ما يُشكّل خطرًا جسيمًا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.
وكشف الدكتور مهيدات في مداخلة صحفية الأربعاء، أن الشقة كانت تحوي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية "كالكبريت" ومواد تغليف (بكجات) تحمل شعارات ماركات تجميل عالمية، في محاولة واضحة لتزويرها وتسويقها على أنها أصلية.
وباشرت المؤسسة، وفق مهيدات، إجراءات إحالة القائمين على الموقع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش ستواصل جهودها لضبط أي ممارسات غير قانونية تمس صحة وسلامة المواطنين.
وشارك في المداهمة عدد من مسؤولي المؤسسة، من بينهم رئيس قسم التفتيش الدوائي ورئيس قسم التفتيش والمتابعة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات رقابية مكثفة تنفذها المؤسسة لضبط الأسواق، والحيلولة دون ترويج مستحضرات مغشوشة أو مجهولة المصدر في السوق المحلي.

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