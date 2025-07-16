ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أمام الدولار الأميركي، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو".
ووفقًا للتقارير المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الاسترليني 1.34602 دولار، محققًا زيادة بنسبة 0.51 بالمئة، و1.15118 يورو، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"ديزني على الجليد" في دبي 18 سبتمبر
وداعًا للوقود.. أول طائرة كهربائية تحلق في سماء أوروبا
الثانية خلال أيام .. غرق السفينة إتيرنتي سي قبالة السواحل اليمنية
بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء
زوهو تتعاون مع النادي الأهلي السعودي لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع الجماهير
محمد الشرقي يشهد محاضرة التميز الرياضي .. كيف تصنع الإرادة طريقاً إلى الذهب؟