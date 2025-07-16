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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

2025-07-16 03:10:55
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أمام الدولار الأميركي، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو".


ووفقًا للتقارير المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الاسترليني 1.34602 دولار، محققًا زيادة بنسبة 0.51 بالمئة، و1.15118 يورو، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.


بترا

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