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محترف نيجيري ينضم إلى غزلان الشمال

محترف نيجيري ينضم إلى غزلان الشمال

2025-07-16 03:08:41

أنهى نادي الرمثا إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري عزيز أوسيني (مواليد 2002).

وبين النادي الصفقة تمت بانتظار شرط اجتياز اللاعب للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة.

وخاض أوسيني عدة تجارب احترافية في الدوري البوسني والسلوفاكي، كما مثل منتخب نيجيريا الأولمبي.

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