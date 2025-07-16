يامال ورقم 10 الأيقوني.. قصة بدأت من حوض استحمام ميسي

خبرني - كان المراهق ليونيل ميسي "يحمم" طفلاً رضيعاً في حفل خيري لمصلحة "يونيسيف" ولم يكن يتوقع أن هذا الصغير سيكون خليفته في يوم ما، إذ أصبح لامين يامال بعد أقل من 18 عاماً على تلك الصورة، حامل الرقم 10 الأيقوني في نادي برشلونة ابتداءً من الموسم المقبل.

وارتدى مجموعة من نجوم وأساطير كرة القدم القميص رقم 10 في برشلونة أبرزهم مارادونا وروماريو وستويشكوف وريفالدو ورونالدينيو قبل أن يصل إلى أنسو فاتي الذي حمله بعد رحيل ميسي صيف 2021، لكنه لم يكن على قدر التوقعات قبل إعارته إلى موناكو الفرنسي مطلع الشهر الجاري.

وأعلن برشلونة ضمن حفل خاص بتجديد عقد النجم الإسباني الشاب حتى 2031، عن منحه الرقم 10 الذي عرفه العديد من أساطير الفريق الكتالوني، وسرعان ما استرجع المتابعون صورة ليونيل ميسي وهو يحمم الصغير لامين يامال وكأنه يمرر إليه مسؤولية قيادة الفريق الكتالوني مستقبلاً.

وظهرت الصورة الشهيرة للإعلام العام الماضي وكانت بمثابة الصدمة، حينها كان ميسي أحد نجوم الفريق الأول يحمم يامال في عام 2007 ضمن حملة دعائية خيرية لـ "اليونيسيف".

وتحدث يامال عن الصورة في غير مرة بدءا من أن والده كان في الأصل لا يود نشر الصورة كي تبعد المقارنات بينه وبين الأرجنتيني قبل أن يوضح "المقارنة مع ميسي ليست جيدة إطلاقا لأنك لن تكون ميسي أبدا" قبل أن يقول لاحقا "مرر لي بعضا من قواه ولذلك لا يزال لدي الكثير لأظهره".

وعاد النجم الشاب في أكثر من مرة وهو يكرر بأن مقارنته بميسي تمنحه الثقة بأنه يقوم بعمل جيد إلا أن الأخير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة لذلك يحاول أن يكون شخصيته الخاصة به.

وخاض لامين 106 مباريات مع برشلونة منذ مشاركته الأولى في 2023 كما فاز ببطولة الدوري مرتين وبطولات الكأس وكأس السوبر وتألق في قيادة إسبانيا للفوز بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا الصيف الماضي.