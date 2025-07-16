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الأهلي يتعاقد مع المحترف الكويتي حمدان

الأهلي يتعاقد مع المحترف الكويتي حمدان

2025-07-16 03:08:41

خبرني - تعاقد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مع اللاعب الكويتي حسن حمدان، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وأعلن النادي عبر صفحته على "فيسبوك"، انضمام حمدان قادما من النادي العربي الكويتي، معربا عن ترحيبه بالمدافع حسن حمدان في بيته الجديد.

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