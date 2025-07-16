خلاف بين دروز السويداء .. الهجري يرفض وقف النار وجربوع يدافع
خبرني - تصاعدت حدّة الخلافات داخل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء السورية، بعد إعلان الزعيم الدرزي يوسف جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لوقف اطلاق النار في المحافظة، وهو ما قوبل برفض قاطع من حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة.
وقال الهجري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، إنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع الحكومة السورية"، مؤكدًا "استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء".
واعتبر أن الاتفاق الذي أعلنه جربوع "مرفوض"، محذرًا من أن "أي خروج عن الموقف سيعرض صاحبه للمحاسبة".
في المقابل، دافع الزعيم يوسف جربوع عن الاتفاق، مؤكدًا في تصريحات لقناة "العربية" أنه "يخدم السويداء وكافة السوريين"، كما أدان الاستهدافات الإسرائيلية لدمشق.
واعتبر جربوع أن الانتهاكات في السويداء "مستنكرة".
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