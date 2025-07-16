الأمن العام يوضح مفهوم الحوادث المنفردة وأسبابها وسبل الوقاية منها

الأمن العام يوضح مفهوم الحوادث المنفردة وأسبابها وسبل الوقاية منها
عمان 16 تموز (بترا)- قالت مديرية الأمن العام، إن ما يُعرف بـ"الحوادث المنفردة" هي تلك التي تشمل مركبة واحدة فقط دون اصطدامها بمركبات أخرى، وغالباً ما تكون من الحوادث الخطيرة التي ينجم عنها إصابات جسيمة نتيجة اصطدام المركبة بأجسام ثابتة أو تدهورها أو انقلابها.
وبيّنت المديرية، أن من أبرز أسباب هذه الحوادث الانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة، كاستخدام الهاتف المحمول أو تناول الطعام والشراب، إضافة إلى السرعة الزائدة التي تقلل من قدرة السائق على السيطرة على المركبة، والقيادة المتهورة، خصوصاً عند المنعطفات أو أثناء التجاوزات غير الآمنة.
وأكدت، أن فقدان التركيز الناتج عن الإرهاق أو النعاس، وسوء الحالة الفنية للمركبة، كتعطل المكابح أو الإطارات، تُعد من الأسباب المؤدية لوقوع مثل هذه الحوادث.
ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للمركبة، واستخدام حزام الأمان لضمان سلامة السائق والركاب، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية تبدأ من وعي السائق وتنتهي بالحفاظ على الأرواح.
--(بترا)
ل م/م ف/م ق
16/07/2025 21:47:24
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