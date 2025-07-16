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الأمن العام يوضح مفهوم الحوادث المنفردة وأسبابها وسبل الوقاية منها

الأمن العام يوضح مفهوم الحوادث المنفردة وأسبابها وسبل الوقاية منها

2025-07-16 03:08:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)- قالت مديرية الأمن العام، إن ما يُعرف بـ"الحوادث المنفردة" هي تلك التي تشمل مركبة واحدة فقط دون اصطدامها بمركبات أخرى، وغالباً ما تكون من الحوادث الخطيرة التي ينجم عنها إصابات جسيمة نتيجة اصطدام المركبة بأجسام ثابتة أو تدهورها أو انقلابها.
وبيّنت المديرية، أن من أبرز أسباب هذه الحوادث الانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة، كاستخدام الهاتف المحمول أو تناول الطعام والشراب، إضافة إلى السرعة الزائدة التي تقلل من قدرة السائق على السيطرة على المركبة، والقيادة المتهورة، خصوصاً عند المنعطفات أو أثناء التجاوزات غير الآمنة.
وأكدت، أن فقدان التركيز الناتج عن الإرهاق أو النعاس، وسوء الحالة الفنية للمركبة، كتعطل المكابح أو الإطارات، تُعد من الأسباب المؤدية لوقوع مثل هذه الحوادث.
ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للمركبة، واستخدام حزام الأمان لضمان سلامة السائق والركاب، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية تبدأ من وعي السائق وتنتهي بالحفاظ على الأرواح.
--(بترا)
ل م/م ف/م ق
16/07/2025 21:47:24

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