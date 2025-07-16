الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق
في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
الخميس: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما دعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.
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