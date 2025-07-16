الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، أن يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما دعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.