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تصريح هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يوليو 2025:
أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية دور الشباب في بناء الدولة والنهوض بها، فهم أمل الحاضر وقادة المستقبل ورواده، مشيدةً بما حققه الشباب الإماراتي من نجاحات لافتة في المجالات الثقافية والفنية. وقالت: "يُمثل الشباب طموح الوطن وثروته الحقيقية، والقوة الدافعة للابتكار، وقد وضعتهم القيادة الرشيدة على رأس أولوياتها، إيماناً منها بضرورة الاستثمار فيهم ودعمهم وتعزيز مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم في مختلف القطاعات الحيوية، وتحفيزهم على المساهمة بفاعلية في مسيرة التطوير والنهضة الشاملة وبناء مجتمع مستدام ومتقدم"، لافتةً إلى أن اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يرفع شعار "تمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي وبالمهارات الرقمية" يُعد مناسبة مهمة للاحتفاء بالشباب وإبداعاتهم في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت: "تحرص "دبي للثقافة" على تبني الحلول المبتكرة واستثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية بهدف تعزيز إمكانية الوصول الثقافي والتفاعل مع الجمهور، وتعمل على تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على رعاية أصحاب المواهب الشابة وتزويدهم بما يحتاجونه من معارف وأدوات رقمية تحفز روح الابتكار لديهم، وتمكنهم من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي الذي تشهده دبي، وتدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما ينسجم مع رؤى الإمارة وتطلعاتها الهادفة إلى جذب أصحاب الطاقات المتميزة، وفتح الآفاق أمامهم، وإشراكهم في استشراف المستقبل وتشكيل ملامحه".
أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية دور الشباب في بناء الدولة والنهوض بها، فهم أمل الحاضر وقادة المستقبل ورواده، مشيدةً بما حققه الشباب الإماراتي من نجاحات لافتة في المجالات الثقافية والفنية. وقالت: "يُمثل الشباب طموح الوطن وثروته الحقيقية، والقوة الدافعة للابتكار، وقد وضعتهم القيادة الرشيدة على رأس أولوياتها، إيماناً منها بضرورة الاستثمار فيهم ودعمهم وتعزيز مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم في مختلف القطاعات الحيوية، وتحفيزهم على المساهمة بفاعلية في مسيرة التطوير والنهضة الشاملة وبناء مجتمع مستدام ومتقدم"، لافتةً إلى أن اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يرفع شعار "تمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي وبالمهارات الرقمية" يُعد مناسبة مهمة للاحتفاء بالشباب وإبداعاتهم في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت: "تحرص "دبي للثقافة" على تبني الحلول المبتكرة واستثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية بهدف تعزيز إمكانية الوصول الثقافي والتفاعل مع الجمهور، وتعمل على تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على رعاية أصحاب المواهب الشابة وتزويدهم بما يحتاجونه من معارف وأدوات رقمية تحفز روح الابتكار لديهم، وتمكنهم من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي الذي تشهده دبي، وتدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما ينسجم مع رؤى الإمارة وتطلعاتها الهادفة إلى جذب أصحاب الطاقات المتميزة، وفتح الآفاق أمامهم، وإشراكهم في استشراف المستقبل وتشكيل ملامحه".
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