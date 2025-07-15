403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العربية للسيارات تكشف النقاب عن مجموعة نيسان باترول 2026
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يوليو 2025: أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لنيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن وصول مجموعة نيسان باترول 2026 الكاملة إلى صالات عرضها، والتي تشمل طراز نيسان باترول الجديد كلياً، وباترول "Pro-4X"، وباترول "نيسمو".
ولطالما كانت نيسان باترول رمزاً للقوة والموثوقية والفخامة على مر الأجيال، وهو إرثٌ لا يزال مستمراً مع طرازات 2026. وتحت شعار "اختبر شعور نيسان باترول" لطراز نيسان باترول 2026، و"اختبر شعور المغامرة" لطراز نيسان باترول "Pro-4X"، و"اختبر شعور نيسمو" لنيسان باترول "نيسمو"، تدعو العربية للسيارات السائقين في الإمارات لاستكشاف المرحلة الجديدة في هذه الرحلة المميزة.
وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات: "باتت نيسان باترول أكثر من مجرد مركبة على طرقاتنا؛ بل أصبحت جزءاً من هويتنا في الإمارات، ورمزاً ثقافياً يثق به القادة ورجال الأمن والعائلات على حد سواء. ومع مجموعة 2026، نقدم لعملائنا ثلاثة طرازات متنوعة لهذه الهوية."
وأضاف: "تجمع باترول الراقية بين الإرث والقوة الهادئة، بينما يستهدف طراز "Pro-4X" المغامرين الذين يعشقون التشويق والإثارة على الطرقات. أما "نيسمو"، فتم تصميمه لعشاق القيادة الذين يرغبون في الإحساس بكل منعطف. وتعكس هذه المجموعة تنوع السائقين في الإمارات والخيارات المتعددة التي يتخذونها في رحلاتهم."
وتتميز مجموعة باترول 2026، التي تبدأ أسعارها من 239,900 درهم، بتقنيات متقدمة وتصميم جريء وراحة لا تضاهى، وتعد الرفيق المثالي لجميع الرحلات بفضل حضورها المميز وقدراتها الاستثنائية.
تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من العربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية لتجربة مجموعة باترول 2026 عن قُرب واختيار الطراز المناسب لكم.
ولطالما كانت نيسان باترول رمزاً للقوة والموثوقية والفخامة على مر الأجيال، وهو إرثٌ لا يزال مستمراً مع طرازات 2026. وتحت شعار "اختبر شعور نيسان باترول" لطراز نيسان باترول 2026، و"اختبر شعور المغامرة" لطراز نيسان باترول "Pro-4X"، و"اختبر شعور نيسمو" لنيسان باترول "نيسمو"، تدعو العربية للسيارات السائقين في الإمارات لاستكشاف المرحلة الجديدة في هذه الرحلة المميزة.
وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات: "باتت نيسان باترول أكثر من مجرد مركبة على طرقاتنا؛ بل أصبحت جزءاً من هويتنا في الإمارات، ورمزاً ثقافياً يثق به القادة ورجال الأمن والعائلات على حد سواء. ومع مجموعة 2026، نقدم لعملائنا ثلاثة طرازات متنوعة لهذه الهوية."
وأضاف: "تجمع باترول الراقية بين الإرث والقوة الهادئة، بينما يستهدف طراز "Pro-4X" المغامرين الذين يعشقون التشويق والإثارة على الطرقات. أما "نيسمو"، فتم تصميمه لعشاق القيادة الذين يرغبون في الإحساس بكل منعطف. وتعكس هذه المجموعة تنوع السائقين في الإمارات والخيارات المتعددة التي يتخذونها في رحلاتهم."
وتتميز مجموعة باترول 2026، التي تبدأ أسعارها من 239,900 درهم، بتقنيات متقدمة وتصميم جريء وراحة لا تضاهى، وتعد الرفيق المثالي لجميع الرحلات بفضل حضورها المميز وقدراتها الاستثنائية.
تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من العربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية لتجربة مجموعة باترول 2026 عن قُرب واختيار الطراز المناسب لكم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقرير جديد يستعرض جهود التنمية المستدامة في القطاع الثقافي في السعودية
التعليم العالي تفعل خدمة التحقق من الشهادات الأكاديمية عبر بوابتها الإلكترونية
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
الرئيس اللبناني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات وعقد مؤتمر لاعادة الإعمار
شاشات بينكيو PD الجديدة تمكّن المصمّمين خلال رحلتهم الإبداعية بفضل ألوانها عالية الدقة
هيئة تشجيع الاستثمار تستقطب الفطيم الإماراتية