(الهلال الأحمر الكويتي) تتكفل بمشروع توفير سيارات نقل المياه لدعم أهالي غزة

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(الهلال الأحمر الكويتي) تتكفل بمشروع توفير سيارات نقل المياه لدعم أهالي غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 7 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن تكفلها بمشروع توفير سيارات مخصصة لنقل المياه في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع جمعية (وفا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين وذلك لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي وتخفيف معاناتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تكلفة المشروع بلغت 500ر676 ألف دولار أمريكي مبينا أنه يأتي استكمالا للجهود الإنسانية الرائدة التي تبذلها الجمعية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المغامس استمرار الجمعية في تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية والتنموية بالتعاون مع شركائها في فلسطين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.
وذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه حادة بسبب تلوث مصادر المياه الجوفية وضعف البنية التحتية لشبكات المياه نتيجة الحصار والدمار الذي خلفته الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما يجعل نقل المياه بالصهاريج وسيلة أساسية لضمان وصول المياه الصالحة للاستخدام للأسر المحتاجة.
وأشار إلى حرص الجمعية على تنفيذ مشاريع إنسانية متنوعة في قطاع غزة منها توفير السلال الغذائية والأجهزة الطبية والادوية وسيارات الإسعاف إلى جانب بناء مستشفى ميداني لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات الأسر المتضررة بما يترجم التزام الجمعية بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء هناك.
وأعرب المغامس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم هذه المبادرات الإنسانية النبيلة مؤكدا التزام الجمعية بمواصلة مسيرتها الإنسانية لخدمة القضايا العادلة في مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
س ص / أ م ح
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تكلفة المشروع بلغت 500ر676 ألف دولار أمريكي مبينا أنه يأتي استكمالا للجهود الإنسانية الرائدة التي تبذلها الجمعية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المغامس استمرار الجمعية في تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية والتنموية بالتعاون مع شركائها في فلسطين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.
وذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه حادة بسبب تلوث مصادر المياه الجوفية وضعف البنية التحتية لشبكات المياه نتيجة الحصار والدمار الذي خلفته الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما يجعل نقل المياه بالصهاريج وسيلة أساسية لضمان وصول المياه الصالحة للاستخدام للأسر المحتاجة.
وأشار إلى حرص الجمعية على تنفيذ مشاريع إنسانية متنوعة في قطاع غزة منها توفير السلال الغذائية والأجهزة الطبية والادوية وسيارات الإسعاف إلى جانب بناء مستشفى ميداني لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات الأسر المتضررة بما يترجم التزام الجمعية بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء هناك.
وأعرب المغامس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم هذه المبادرات الإنسانية النبيلة مؤكدا التزام الجمعية بمواصلة مسيرتها الإنسانية لخدمة القضايا العادلة في مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
س ص / أ م ح
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