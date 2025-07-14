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(الهلال الأحمر الكويتي) تتكفل بمشروع توفير سيارات نقل المياه لدعم أهالي غزة

(الهلال الأحمر الكويتي) تتكفل بمشروع توفير سيارات نقل المياه لدعم أهالي غزة

2025-07-14 08:04:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 7 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن تكفلها بمشروع توفير سيارات مخصصة لنقل المياه في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع جمعية (وفا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين وذلك لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي وتخفيف معاناتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تكلفة المشروع بلغت 500ر676 ألف دولار أمريكي مبينا أنه يأتي استكمالا للجهود الإنسانية الرائدة التي تبذلها الجمعية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المغامس استمرار الجمعية في تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية والتنموية بالتعاون مع شركائها في فلسطين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.
وذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة مياه حادة بسبب تلوث مصادر المياه الجوفية وضعف البنية التحتية لشبكات المياه نتيجة الحصار والدمار الذي خلفته الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما يجعل نقل المياه بالصهاريج وسيلة أساسية لضمان وصول المياه الصالحة للاستخدام للأسر المحتاجة.
وأشار إلى حرص الجمعية على تنفيذ مشاريع إنسانية متنوعة في قطاع غزة منها توفير السلال الغذائية والأجهزة الطبية والادوية وسيارات الإسعاف إلى جانب بناء مستشفى ميداني لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات الأسر المتضررة بما يترجم التزام الجمعية بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء هناك.
وأعرب المغامس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم هذه المبادرات الإنسانية النبيلة مؤكدا التزام الجمعية بمواصلة مسيرتها الإنسانية لخدمة القضايا العادلة في مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

س ص / أ م ح


MENAFN14072025000071011013ID1109800209

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