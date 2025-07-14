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الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز

الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز

2025-07-14 07:16:15
(MENAFN- Al-Bayan) فاز الفارسان محمد حمد الكربي مع الجواد ((إيدلوايس)) من نادي الشارقة للفروسية، والفارس أسامة الزبيبي مع ((كاشغيرل)) من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في منافستين لقفز الحواجز، أقيمتا على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية، في الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز، الذي تضمّن 10 منافسات، شهدت جانباً منها وتوّجت الفائزين الشيخة شمة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، وترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات المصمم الدولي يوسف المحمودي. أولى منافسات الـ130 سم من مرحلتين، وأقيمت في اليوم الأول للمنافسات، وتنافس فيها 33 فارساً، وأكمل 22 فارساً المرحلتين دون خطأ.

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