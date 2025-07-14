الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الزبيبي والكربي يتألقان في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
(MENAFN- Al-Bayan) فاز الفارسان محمد حمد الكربي مع الجواد ((إيدلوايس)) من نادي الشارقة للفروسية، والفارس أسامة الزبيبي مع ((كاشغيرل)) من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في منافستين لقفز الحواجز، أقيمتا على ميدان أكاديمية بوذيب للفروسية، في الأسبوع الصيفي الخامس لقفز الحواجز، الذي تضمّن 10 منافسات، شهدت جانباً منها وتوّجت الفائزين الشيخة شمة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية، وترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات المصمم الدولي يوسف المحمودي. أولى منافسات الـ130 سم من مرحلتين، وأقيمت في اليوم الأول للمنافسات، وتنافس فيها 33 فارساً، وأكمل 22 فارساً المرحلتين دون خطأ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
اليونيسف: إسرائيل تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين