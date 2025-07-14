دبا الحصن يستعرض خطة إعداد كرة اليد للموسم الجديد

MENAFN - Al-Bayan) عقدت لجنة الألعاب الجماعية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي اجتماعها الدوري لشهر يوليو الجاري، لمناقشة واقع لعبة كرة اليد، في إطار سعيها المتواصل لتطوير الألعاب الجماعية والارتقاء بمستوى فرق النادي، ووضع خريطة طريق للاستعدادات المكثفة قبيل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2025–2026.

ترأس الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر النادي سعيد محمد العامل، رئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمسؤولين الفنيين، سعيد الخالدي، مشرف اللعبة، وسعيد الجرن، إداري اللعبة، وعلي محمد بن يعروف النقبي، أمين السر العام، وأحمد النقبي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالنادي، ما يعكس أهمية الاجتماع وحرص إدارة النادي على تكامل الرؤى بين اللجان الفنية والإدارية لضمان موسم ناجح على كافة المستويات.