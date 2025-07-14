دبا الحصن يستعرض خطة إعداد كرة اليد للموسم الجديد

دبا الحصن يستعرض خطة إعداد كرة اليد للموسم الجديد
ترأس الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر النادي سعيد محمد العامل، رئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمسؤولين الفنيين، سعيد الخالدي، مشرف اللعبة، وسعيد الجرن، إداري اللعبة، وعلي محمد بن يعروف النقبي، أمين السر العام، وأحمد النقبي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالنادي، ما يعكس أهمية الاجتماع وحرص إدارة النادي على تكامل الرؤى بين اللجان الفنية والإدارية لضمان موسم ناجح على كافة المستويات.
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