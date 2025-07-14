وافية المعمري تتوج بذهبية بطولة الإمارات للشطرنج

MENAFN - Al-Bayan) أكد نادي العين سيطرته على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج 2025، بعدما قدمت لاعبته وافية المعمري أداءً مذهلاً تُوّجت على إثره بالميدالية الذهبية في فئة السيدات، محرزة 8 نقاط من 9 مباريات، في مسيرة سيطرت فيها على المنافسات بكل ثقة وثبات.

أظهرت وافية المعمري شخصية البطلة داخل الرقعة، فبأسلوب تكتيكي مميز وأداء متوازن بين الهجوم والدفاع، شقت طريقها نحو القمة، لتُتوّج بلقب بطلة الإمارات وتؤكد مكانتها كأيقونة بارزة في مشهد الشطرنج النسائي الوطني

أما في فئة تحت 10 سنوات، فقد تألق النجم الصاعد زايد محمد آل علي، أحد أبرز مواهب نادي العين، محققًا 7.5 نقاط من 9 جولات، ومُتوجاً بالميدالية الذهبية عن جدارة، في إنجاز يعكس موهبته الصاعدة وثقة النادي في جيل المستقبل.

وشهدت البطولة كذلك مشاركة قوية من اللاعب حمدان محمد آل علي، الذي أنهى المنافسات برصيد جيد أهّله لتحقيق المركز الثالث مكرر، في نتيجة مشرفة تعكس الحضور المتوازن لنادي العين في جميع الفئات وتألقت أيضاً اللاعبة وديمة الكلباني في فئة السيدات، محققة المركز الثالث مكرر، في مشاركة قوية تعكس تطورها المستمر ومنافستها بين نُخبة لاعبات الدولة. وتعكس هذه النتائج النجاح المتواصل لخطة نادي العين في الاستثمار بالمواهب الوطنية وصناعة جيل من الأبطال، يرفعون راية الشطرنج الإماراتي في المحافل المحلية والدولية.