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الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

2025-07-14 10:06:05
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 تموز (بترا)- اتهم مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة تعطيش ممنهجة" ضد سكان القطاع، بعد استهدافه أكثر من 112 نقطة لتعبئة المياه وتدمير 720 بئرا، ما حرم أكثر من 1.25 مليون شخص من المياه النظيفة.
وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال تعمد استهداف مدنيين في طوابير المياه، كان آخرها مجزرة شمال غرب مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم 8 أطفال، كما أدى منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه والصرف الصحي إلى تفاقم الأزمات الصحية والبيئية.
وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"حرب التعطيش" وضمان وصول المياه والوقود إلى السكان، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
--(بترا)
أ ش/ع أ/ف ق
14/07/2025 16:40:36

MENAFN14072025000117011021ID1109798104

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