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ســـلــوت يـشــــيـد بـ"البــطـل" جــوتــا

ســـلــوت يـشــــيـد بـ"البــطـل" جــوتــا

2025-07-13 08:03:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

ليفربول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬لنادي‭ ‬ليفربول‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬آرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بمهاجم‭ ‬الراحل‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بطلاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعله‭. ‬

وتوفي‭ ‬جوتا،‭ ‬الأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬والذي‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬شريكته‭ ‬روت‭ ‬كاردوسو‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحادث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شقيقه‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انحرفت‭ ‬سيارتهما‭ ‬لامبورغيني‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭ ‬واشتعلت‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسبانيا‭. ‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬لموقع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬الودية‭ ‬ضد‭ ‬بريستون‭ ‬نورث‭ ‬إند‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يُعزيني‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬كان‭ ‬بطلاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بطل‭ ‬لعائلته،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأهم‭ ‬والأساس،‭ ‬لأنه‭ ‬تزوج‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬بطل‭ ‬لبلاده‭ ‬لأنه‭ ‬فاز‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬مع‭ ‬بلد‭ ‬كان‭ ‬يُحبه‭ ‬كثيرًا،‭ ‬لأنه‭ ‬ارتدى‭ ‬العلم‭ ‬أيضًا‭ ‬خلال‭ ‬احتفالاتنا‭. ‬وبالطبع‭ ‬بطل‭ ‬لفريقنا‭ ‬بفوزه‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬سلوت‭ ‬انضم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬التأبين‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لجوتا‭ ‬وشقيقه‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭. ‬

وأعلن‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬قميص‭ ‬جوتا‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬سيُحجب‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬للنادي‭. ‬

وقال‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬سنحمله‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬قلوبنا،‭ ‬في‭ ‬أفكارنا،‭ ‬أينما‭ ‬ذهبنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شيئا‭ ‬مهما‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬فكرنا‭ ‬فيما‭ ‬حدث‭. ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدًا‭ ‬إيجاد‭ ‬الكلمات‭ ‬المناسبة‭ ‬لأننا‭ ‬نتجادل‭ ‬باستمرار‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مناسب‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬قلت‭ ‬لهم‭ (‬اللاعبين‭): ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬كما‭ ‬تعامل‭ ‬جوتا‭. ‬وما‭ ‬قصدته‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬جوتا‭ ‬كان‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬سجيته‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مهمًا‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬معي،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬زملائه،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬سجيته‭. ‬لذلك‭ ‬فلنحاول‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬سجيتنا‭ ‬أيضًا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التكريمات‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بريستون،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬لليفربول‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وأول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬الحادث‭.‬

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