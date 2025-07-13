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الرياض يودع أربعة محترفين

الرياض يودع أربعة محترفين

2025-07-13 08:03:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الرياض‭ ‬السعودي‭ ‬السبت،‭ ‬رحيل‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬عقودهم‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬الراحلين،‭ ‬القمري‭ ‬فايز‭ ‬سليماني‭ ‬جناح‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما،‭ ‬ومحمد‭ ‬كوناتيه‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬صاحب‭ ‬الـ27‭ ‬عاما،‭ ‬والغاني‭ ‬بيرنارد‭ ‬مينساه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬والفرنسي‭ ‬سيكو‭ ‬ليجا‭ ‬المهاجم‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭.‬

وباستثناء‭ ‬مينساه،‭ ‬حدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الراحلين‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الرياض،‭ ‬وجهتهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بعد‭ ‬توقيعهم‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬خليجية‭ ‬وأوروبية،‭ ‬إذ‭ ‬انتقل‭ ‬سليماني‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬القطري،‭ ‬وعاد‭ ‬كوناتيه‭ ‬إلى‭ ‬أخمات‭ ‬الروسي،‭ ‬وانتقل‭ ‬ليجا‭ ‬لصفوف‭ ‬كلباء‭ ‬الإماراتي،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭.‬

ودافع‭ ‬الرباعي‭ ‬الأجنبي‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ11‭ ‬بدوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬

وتعاقد‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬خافيير‭ ‬كاييخا‭ ‬ليخلف‭ ‬للسعودي‭ ‬بندر‭ ‬الكبيشان‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الفرنسي‭ ‬صبري‭ ‬لموشي‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭. ‬

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