الرياض يودع أربعة محترفين

الرياض يودع أربعة محترفين
الرياض - (د ب أ): أعلن نادي الرياض السعودي السبت، رحيل أربعة لاعبين أجانب عن الفريق بعد نهاية عقودهم.
وضمت قائمة الراحلين، القمري فايز سليماني جناح جزر القمر البالغ من العمر 31 عاما، ومحمد كوناتيه من بوركينا فاسو صاحب الـ27 عاما، والغاني بيرنارد مينساه لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما، والفرنسي سيكو ليجا المهاجم الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما.
وباستثناء مينساه، حدد ثلاثة من الراحلين عن فريق الرياض، وجهتهم المستقبلية، بعد توقيعهم عقود مع أندية خليجية وأوروبية، إذ انتقل سليماني إلى قطر القطري، وعاد كوناتيه إلى أخمات الروسي، وانتقل ليجا لصفوف كلباء الإماراتي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الرياضية» السعودية.
ودافع الرباعي الأجنبي عن قميص الرياض خلال الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الـ11 بدوري روشن السعودي.
وتعاقد الرياض مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا ليخلف للسعودي بندر الكبيشان الذي تولى المهمة بشكل مؤقت في منتصف أبريل الماضي، بعد إقالة الفرنسي صبري لموشي بسبب سوء النتائج.
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