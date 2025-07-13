الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر امني ان سبب وفاة المهندس في وزارة المياه والري يعود الى احتشاء عضلة القلب .

وفي وقت سابق قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد عُثر يوم السبت على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري داخل مكتبه.

وبين انه قد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي.