  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن

انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن

2025-07-13 08:05:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة الطلب المسبق التي تستمر حتى الثامن من آب الجاري، على أحدث هواتف علامة سامسونج القابلة للطي، هاتف Galaxy Z Fold7، وGalaxy Z Flip7، بالإضافة للإصدار الاقتصادي Galaxy Z Flip7FE.
وقد جاءت الحملة إثر فعالية Galaxy Unpacked المحلية التي أقامتها الشركة في البحر الميت لشركائها الاستراتيجيين والإعلاميين والمؤثرين المختصين بالتكنولوجيا من مختلف أسواق المشرق العربي، بالتزامن مع الفعالية العالمية التي عقدتها الشركة الأم في نيويورك، والتي تعتبر من أهم الفعاليات في عالم الهواتف الذكية والتي حملت شعار #UltraUnfolds في دلالة على انطلاقة جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بمعايير أداء Ultra في إطار تجربة تقودها تقنيات Galaxy AI.
وتقدم الحملة عروضاً منوعة ومصممة لمنح المشترين الأوائل قيمة استثنائية، تشمل أسعاراً تفضيلية وسعات تخزين مضاعفة وألواناً حصرية وخصومات مميزة على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، مع مكافآت مضاعفة عبر برنامج مكافآت سامسونج.
وفي إطار الحملة، تقدم الشركة للمشترين الأوائل لهاتف Galaxy Z Fold7 الذي يجمع بين شاشة كبيرة قابلة للطي وأداء فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليوفر تجربة إنتاجية وترفيهية متكاملة، عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، الفرصة للحصول عليه بالسعة الداخلية الكبيرة للذاكرة التي تبلغ 1 تيرابايت، بنفس سعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر التي تبلغ 512 جيجابايت، إلى جانب خصم يصل إلى 30% على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، مع ما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي، والتي يمكن استبدالها من خلال المتجر.
وتتيح الشركة لمشتري الهاتف بالسعة الداخلية للذاكرة التي تبلغ 512 جيجابايت عبر المتجر الإلكتروني أو من خلال مختلف قنوات الشركة الأخرى المتضمنة معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها المعتمدين في المملكة، بسعر الهاتف ذي السعة الداخلية التي تبلغ 256 جيجابايت. ويشمل العرض على هذه السعة، خصماً يصل إلى 30% على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، وما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمشترين الحصول حصرياً على الهاتف بلون "Mint" عبر المتجر الإلكتروني.
أما في ما يتعلق بهاتف Galaxy Z Flip7 الأنيق والمتميز بتصميمه القابل للطي والذي يوازن بين الأسلوب العملي والتفاعل الذكي، فتقدم الشركة الفرصة لاقتنائه عبر مختلف قنوات الشركة بالسعة الداخلية التي تبلغ 512 جيجابايت بسعر الهاتف بالسعة الداخلية الأصغر 256 جيجابايت، ضمن عرض يشمل خصومات على الملحقات تصل نسبتها إلى 30%، مع ما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي. ويمكن للمشترين الحصول حصرياً على الهاتف بلون "Mint" عند طلبه عبر المتجر الإلكتروني.
وتشمل عروض الشركة ضمن الحملة على عرض مخصص لمشتري الإصدار الاقتصادي Galaxy Z Flip7 FE، إذ يمكن الحصول عليه بالسعة الداخلية البالغة 256 جيجابايت بسعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر البالغة 128 جيجابايت، مع كامل المزايا المقدمة مع الهاتف الأساسي، وذلك لمنحهم الفرصة لتجربة الهواتف القابلة للطي بأسعار مرنة دون المساومة على أساسيات الإصدار الرئيسي.
وامتداداً لعروضها، توفر الشركة ألواناً حصرية من ساعة Galaxy Watch8 وGalaxy Watch8 Classic باللونين الفضي والأبيض عبر المتجر الإلكتروني، إلى جانب 8 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي الرصيد الحالي، فضلاً عن خصم يبلغ 20% على سماعات Buds3 وBuds3 Pro.

MENAFN13072025000208011052ID1109794185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث