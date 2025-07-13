إنفانتينو يعلن نجاح كأس العالم للأندية رغم الانتقادات

MENAFN - Al-Bayan) أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بنجاح كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وتختتم اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأشار إلى الاستفادة من الانتقادات التي وجهت للبطولة بشأن مشاكل تتراوح بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والملاعب التي لم يمتلئ سوى نصفها في بعض المباريات.

وقال إنفانتينو إنه فضل وجود المزيد من المشجعين في ملاعب أكبر حتى لو كان ذلك يعني عدم امتلائها واقترح إعطاء أولوية للملاعب ذات الأسقف للمباريات التي تقام نهارا خلال كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو خلال فاعلية إعلامية في برج ترامب بنيويورك أمس السبت "بالطبع، كل الانتقادات التي توجه إلينا هي مصدر لنا لدراستها وتحليلها لنرى ما يمكننا تحسينه".

وأضاف "أفضل وجود، لا أعرف، 35 ألف متفرج في ملعب يتسع لثمانين ألف متفرج على وجود 20 ألف متفرج في ملعب يتسع لعشرين ألف متفرج".

وتابع "ارتفاع درجات الحرارة مشكلة بالتأكيد. إنها مشكلة في جميع أنحاء العالم ... لدينا ملاعب مغطاة أيضا. لذا، سنزيد استخدام هذه الملاعب في النهار بالتأكيد".

كما أشار رئيس الفيفا إلى أن الفكرة القائلة إن الجماهير والأندية الأوروبية على الأخص كانت منتقدة للبطولة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "لا ينبغي أن نقول إن رأي أوروبا في هذه البطولة سيء جدا لأن هذا غير صحيح. تحدثت مع الفرق التي جاءت إلى هنا. كانوا جميعا سعداء بالقدوم إلى هنا. وفيما يتعلق بالجماهير التي جاءت إلى هنا، كانوا جميعا سعداء بالقدوم إلى هنا".

وأيد النجم البرازيلي الكبير رونالدو، الذي حضر الفاعلية إلى جانب لاعبين سابقين آخرين، تصريحات رئيس الفيفا وقال إن الانتقادات كانت محدودة.

وأضاف "رأيت اثنين فقط من اللاعبين ينتقدون كأس العالم للأندية. أحدهما، يكره كل شيء آخر عدا الدوري الإسباني".

وتابع "والآخر، نحن نحترم رأيه، لكنني أعتقد كما أخبركم الرئيس عن الحقائق والأرقام وحماس الناس والمشجعين ومستوى المباريات، أعتقد أنها كانت تمثل نجاحا كبيرا".

ودافع إنفانتينو عن علاقته الوثيقة بالإدارة الأمريكية الحالية في ظل استعداد الرئيس دونالد ترامب لحضور المباراة النهائية وقال إنه كان من الضروري تنظيم البطولات الضخم.

وأوضح "تفهم (ترامب) فورا أهمية كأس العالم للأندية. ثم، بالطبع، كأس العالم العام المقبل".

وأضاف "لا يمكنك حتى التفكير في تنظيم حدث كهذا، مثل كأس العالم للأندية... من دون المشاركة الكاملة والدعم التام من الحكومة".